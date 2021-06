Karlovarský kraj opět přidá na nocleh turistům, má na to tři miliony

Program na podporu ubytování spustil kraj poprvé loni v říjnu. I přes nepříznivou pandemickou situaci byl úspěšný. „Proto se k němu vracíme a turistům, kteří se u nás v kraji ubytují, vrátíme až tři sta korun na hlavu a noc zpět,“ potvrdil hejtman Petr Kulhánek.



Krajské zastupitelstvo už schválilo alokovat na podporu turismu v regionu pro letošek tři miliony korun. Dar bude určen na kompenzaci výdajů za ubytování v hotelu, penzionu či dalším ubytovacím zařízení na území Karlovarského kraje a je určen pro turisty z tuzemska i ze států Evropské unie.

„Podmínky jsou stejné jako loni. Dar je možné poskytnout při ubytování minimálně na tři a maximálně na šest po sobě jdoucích nocí v jednom zařízení,“ upřesnila mluvčí kraje Jana Pavlíková s tím, že žadatel může v jedné žádosti žádat za sebe a čtyři další osoby, které s ním budou společně ubytovány a žádat může i za více termínů, pokud se rozhodne do kraje vrátit v některém z dalších měsíců. Maximální výše daru je stanovena na 50 procent účtovaných výdajů, maximálně však 300 korun za jednu osobu a noc.

Hlavní sezony, tedy července a srpna, se však podpora na ubytování týkat nebude.



„Výzva se spustí 1. června, příjem žádostí odstartuje 15. června, kdy už bude elektronický systém na zpracování žádostí připraven. Platit bude do začátku prázdnin a poté zase od 1. září. Chceme tak poskytovatelům ubytování pomoci turistickou sezónu prodloužit a podpořit návštěvu kraje i mimo prázdniny,“ vysvětlila Pavlíková.

Úředníci už jsou letos lépe připraveni

Loni stihli turisté a návštěvníci kraje z připravených tří milionů korun vyčerpat příspěvky ve výši bezmála 2, 7 milionu, a to jen během podzimu. S žádostí o dar uspělo celkem 1005 žadatelů. Administrace doručených žádostí ale byla, jak úředníci na krajském úřadu potvrdili, časově velmi náročná.

Letos už jsou úředníci připraveni lépe. Vyčlenění budou hned tři zaměstnanci, kteří se vyřizováním žádostí na vyplacení podpory na ubytování zpětně budou zabývat. Podle zkušeností z loňska pomohou s vyplňováním žádostí a jejím odesíláním i recepční či majitelé ubytovacích zařízení. Ti snahu kraje dostat do regionu hosty jen vítají.

„Jakákoliv forma pomoci je vítaná,“ reagoval na projekt kraje Jan Kronika, předseda krajské sekce Asociace hotelů a restaurací. Věří, že to může být krok, jak do Karlových Varů nalákat další turisty.



„Loňský rok jsme to táhli s Čechy a Němci, letos to asi bude stejné. Řada tuzemských klientů, kteří byli v Karlových Varech loni, se zajímá o pobyty i v letošním roce. Těší se zpátky a snad se k nim přidají i další,“ naznačil šéf krajské asociace.

Řada lázeňských hotelů v kraji se navíc podle něj přihlásila k projektu postcovidového léčení zdravotních sester a ostatního personálu nemocnic. Obnáší to osmitisícový voucher od státu. Co by ovšem ze strany státu hoteliéři podle Kroniky uvítali nejvíce, je prodloužení programu Antivirus. „Aspoň do konce června,“ řekl.

Pomoc hoteliérům ovšem může mít i jinou podobu. Například Sokolov se rozhodl všem žákům tamních základních škol zaplatit pobyt na školách v přírodě. Projekt má tu přidanou hodnotu, že pomůže podnikatelům v cestovním ruchu v regionu. Sokolovská radnice totiž hodlá své děti vyslat na týdenní pobyty výhradně v rámci kraje.



„Chceme děti vyslat především do přírody, ne do center velkých lázeňských měst. I když i na jejich okrajích můžeme najít vhodné lokality,“ naznačila sokolovská starostka Renata Oulehlová.