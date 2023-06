Akáty na svahu pod bazénem hotelu Thermal začaly spásat horské kozy

Vybrat vhodné plemeno nebylo podle Martiny Nentvichové, mluvčí Lázeňských lesů a parků, jednoduché. „Potřebovali jsme zvíře, které dokáže spásat akát. A koza walliserská to umí,“ uvedla.

Při výběru zapracovala náhoda. „Chovatelka z Písku právě svůj chov rušila. Od ní máme dvě starší kozy. Kůzlata, samičku a samečka, jsme pak koupili v Zooparku Chomutov,“ řekla Nentvichová.

Na svahu jako doma

O zelenou stravu nebudou mít kozy nouzi. „Akát se dokonale omlazuje. Kozy ho můžou sežrat až k zemi, a za chvíli zase obrazí. Kdyby měli svah udržovat naši zaměstnanci, museli by s pilami pod bazénem pracovat možná co měsíc,“ podotkla mluvčí.

Na prudkých svazích jsou černo-bílá zvířata jako doma. „Je to hodně odolné plemeno šlechtěné do horských podmínek,“ představila nové správce nepřístupného svahu pod bazénem Nentvichová. „Skály dokonce ke svému životu potřebují. Obrušují si o ně totiž kopyta,“ doplnil Roman Košata, odborník lázeňských lesů a parků.

Hotel zajistí vodu

Společně s kolegou přivezl ve středu k bazénu dvojici mladých koz. „Ty starší byly v pohodě,“ prohlásil Košata v okamžiku, kdy vedli dvě vzpouzející se mláďata na svah přímo před očima užaslých návštěvníků bazénu. Možná ale ještě o trochu složitější bylo dostat zvířata z přepravníku.

Vypuštěním na svah ovšem starost o čtveřici zvířat nekončí. „Budeme sem jezdit každý den. Hlavně kvůli vodě a krmení,“ potvrdil Košata. „Neobešlo by se to bez spolupráce s hotelem Thermal, jehož vedení je od začátku nápadu nakloněné. Hotel zajistí vodu a elektrický proud do ohradníků,“ doplnila Nentvichová.

Práce bude dost

Čtveřice koz se stane základem pro chov těchto zvířat pod taktovkou správy lesů a parků. To, jak dlouho budou na svahu pod bazénem, podle Nentvichové ukáže až čas a zkušenosti. „Musíme ještě vyřešit praktické problémy, jako je například úklid po zvířatech,“ naznačila mluvčí.

Lokalit, kde se v Karlových Varech hojně vyskytuje akát, je podle ní více. „Třeba ve svahu nad ulicí Na Vyhlídce. Ale tam by bylo hodně složité kozy nasadit,“ doplnila.

S živými sekačkami mají správci lázeňských lesů a parků dlouholeté zkušenosti. V sadu u Pražské silnice traviny už několik let spásají ovce. Ty si správa půjčuje od soukromého chovatele.