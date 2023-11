Zima přijde postupně, míní pozorovatel počasí. Silničáři jsou připraveni

„Kdybych začal tím, co většinu lidí zajímá, tedy Vánoci, tak se domnívám, že budou letos v zeleném hávu. Sníh by měl ležet pouze v oblastech nad 800 metrů. Mohu říct téměř s jistotou, že i letos přijde vánoční obleva,“ předpověděl Rudolf Kovařík.

Podle něj není díky teplému počasí, které v regionu poměrně dlouho vládlo, jisté, že přijdou v nejbližším období nějaké silné mrazy. „Ta setrvačnost funguje. Ještě tak dva týdny bude počasí vypadat podobně. Na hřebenech se bude objevovat sníh, v nižších polohách ho však nečekejme,“ pokračoval.

Zima by podle Kovaříkova odhadu měla ukázat zuby v půli prosince. „Potom se však objeví již zmiňovaná vánoční obleva. Jak silná bude, to dnes není možné odhadnout,“ dodal.

Silničáři už mají plné sklady

Na období, kdy se zima ozve, se chystají i silničáři. Sklady Údržby silnic Karlovarského kraje jsou už plné posypového materiálu. „Před zimou vždy naskladníme maximum. Takže teď máme asi 20 tisíc tun soli a 5,5 tisíce tun drti,“ potvrdil Josef Bulka, dispečer Údržby silnic Karlovarského kraje.

To, jestli budou nějaký posypový materiál dokupovat, ukáže teprve vývoj zimy. S technikou na zimní údržbu je to podle Bulky složitější.

„V listopadu a prosinci se u nás pokládá nejvíce balené směsi. Část vozů ji tak i nyní dopravuje k finišerům, které pracují na různých místech v kraji. Na každém středisku jsou ovšem už připravené nákladní vozy pro zimní údržbu. Přestrojit ostatní multifunkční nosiče na sypače je pak otázkou několika hodin,“ doplnil dispečer.

Miliony na údržbu měst

Města, která se v otázce zimní údržby spoléhají na externí firmy, už mají na odstraňování sněhu připravený balík peněz. V případě Karlových Varů je to částka 24 milionů korun. Vloni radnice za zimní údržbu zaplatila o necelý půlmilion méně. Plán zimní údržby místních komunikací pro nadcházející zimní období schválila Rada města Karlovy Vary.

Součástí dokumentu je vedle způsobu ošetření silnic a chodníků také přesný rozvrh, do kdy musí být vybrané komunikace uklizeny. „Časový limit je v rozpětí od jedné do šesti hodin. Komunikace ve městě jsou rozděleny do čtyř kategorií, rozhodujícím kritériem je dopravní důležitost,“ citoval z dokumentu náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek.

Chebská společnost Chetes zakoupila několik kusů techniky pro zimní údržbu. Jde o dva nové menší vozy do 5,5 tun, Hako Multicar M31 C a Bonetti F100X na údržbu komunikací i chodníků. Což platí i pro zánovní Unimog Mercedes Benz. Nově pořízené stroje nahradily dosluhující a poruchová vozidla, která Chetes používal dosud.

A jak se bude zima vyvíjet po vánoční oblevě? Rudolf Kovařík předpokládá, že nebude extrémní. „Spíš bych řekl, že se přiblíží k té podobě, kterou známe z minulého roku. Nemyslím si, že bychom měli očekávat nějaké výraznější a dlouhodobější výkyvy,“ podotkl.

„Sníh bude s jistotou ve vyšších nadmořských výškách, od nižších do středních poloh bychom měli počítat se střídáním sněhových či mrazivých epizod. Trochu stálejší zimní počasí by mohlo nastat od druhé poloviny ledna,“ dodal Kovařík.