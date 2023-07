Krásná, leč velmi nebezpečná invazivní lupina zamořuje nejen Slavkovský les

Ochránci přírody tak bijí na poplach. Na pomoc s likvidací zámořské krásky zvou i veřejnost. Pomoci může každý. Natrhaná lupina ve váze ozdobí domov a přinese odměnu. Před několika dny pořádali rovněž akci nazvanou Pomoc motýlím loukám u Pramenského potoka. Účastníci se vydali do Slavkovského lesa invazivní lupinu vyrývat.

Za lupinu malá odměna

„Podařilo se nám zlikvidovat část rostlin. Zjistili jsme, že je to ale fyzicky velmi náročné, proto se na těchto výjimečných lokalitách zaměříme na častější kosení,“ uvedla Saša Masopustová z Českého svazu ochránců přírody Kladská. Podle jejích slov je třeba květy lupiny posekat dřív, než se začnou tvořit semena.

„Pokud se zlikviduje pozdě, může se stát, že semena dozrají i v pokosených rostlinách,“ doplnila. Rovněž v Domě přírody Slavkovského lesa na Kladské visela velmi zajímavá výzva. Každý, kdo se v průběhu června vyfotil s náručí natrhaných květenství nebo s vyrýpanými trsy lupiny a fotografii donesl ukázat do Domu přírody, dostal malou odměnu.

Invaze je na západě masivní

Podle odborníků rostlina obohacuje půdu o živiny. Váže v ní dusík. Jenže tím způsobuje velký pokles druhové rozmanitosti a zemědělcům snižuje kvalitu luční píce. A když z luk vymizí různorodé kvetoucí rostliny, zmizí i motýli a další hmyz. „Na mokřadní louce u Pramenů, kde dobrovolníci lupinu likvidovali vyrýváním, jsme zaznamenali 33 druhů motýlů,“ řekla Jana Rolková ze Správy CHKO Slavkovský les.

Lupina už je problémem i mimo chráněnou oblast. Okupuje příkopy, valy a pro techniku obtížně přístupné lokality. „Invaze lupiny je v západních Čechách obzvláště masivní. Statná rostlina se dobře šíří téměř do všech typů stanovišť, hlavně do živinami chudých trávníků. Ty bývají domovem vzácných rostlinných druhů,“ potvrdil Přemysl Tájek z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Je to velmi těžký soupeř

K masivnímu šíření rostliny přispělo kosení luk v pozdních termínech, kdy už má lupina vytvořena semena. Ta se pak během sušení sena a svozu balíků snadno dostávají do okolí. Ani zemědělcům rostlina radost nedělá. Významně totiž zhoršuje kvalitu píce pro dobytek. Lupina je hořká a na pastvinách se jí především skot důsledně vyhýbá.

Ochranáři se s lupinou snaží bojovat alespoň na přírodovědně nejcennějších lokalitách, na některých už řadu let. „Lupina je však těžký soupeř. Poté, co byla řadu let cíleně hubena, v některých našich chráněných územích sice ustoupila, nevymizela však úplně a zásahy je zapotřebí každoročně opakovat,“ podotkl Tájek.

Horší než zlý bolševník

Podle něho je nejefektivnějším způsobem likvidace chemický postřik, dobré výsledky však přináší i kosení porostů lupiny v době jejího květu nebo těsně před tvorbou semen. Lupina je však schopná nasadit na květ dvakrát i třikrát do roka a kosení je tedy zapotřebí provádět během sezony opakovaně.

„Z pohledu ochrany přírody představuje lupina větší riziko než třeba bolševník velkolepý. Dokáže totiž výrazně měnit půdní podmínky na stanovišti, kde roste. Jednoduše řečeno lupina dokáže během pár let přeměnit krásnou květnatou louku plnou vzácných orchidejí v druhově chudý porost lupiny a kopřiv,“ doplnil Tájek.