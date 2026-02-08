Další dvě aleje nominované za Karlovarský kraj, tedy stromořadí k chebské Loretě a alej v karlovarských Smetanových sadech, získaly 189 hlasů a 21 hlasů. Ve fotosoutěži, která zachycuje krásu stromů očima veřejnosti, si však Karlovarští připsali vítězství.
Porotě se nejvíc líbil snímek aleje ve Smetanových sadech v centru Karlových Varů od Rostislava Kováče. „Mám upřímnou radost. Vůbec jsem to nečekal a moc si toho vážím. Jsem invalida na vozíku, amatérský fotograf a tohle je hodně povzbuzující a motivační,“ řekl.
|
Tři stromořadí nominoval Karlovarský kraj při návratu do soutěže Alej roku
Studentská alej a Stromokruh ze Sokolova zaujaly i organizátory soutěže ze spolku Arnika. „Jde o výjimečný projekt, který propojuje tradiční pojetí aleje s moderní výsadbou. Stala se oblíbeným místem pro procházky i setkávání a ukazuje, že i mladé aleje mohou získat srdce lidí,“ uvádí se v tiskové zprávě.
Oceněné stromy rostou na sokolovském sídlišti Vítězná, kde město vysadilo hned dvě aleje. V roce 2020 Stromokruh, věnovaný dětem narozeným v covidovém období. Tvoří jej dvanáct stromů. O tři roky později pak rozšířilo a symbolicky doplnilo prostor o Studentskou alej.
Každý z pětadvaceti stromů Studentské aleje je věnovaný někomu jinému. Sedm stromů patří mateřským školám, šest školám základním, včetně základní umělecké školy, a dalších sedm stromů připadlo středním školám. Posledních pět stromů získaly instituce, jako jsou knihovna, dům dětí a mládeže, město Sokolov a partnerská města Saalfeld a Schwandorf.
Na začátku a na konci aleje stojí cedule s informacemi o tom, komu jaký strom patří. Každý je navíc opatřený cedulkou s QR kódem, který si lidé mohou načíst na svůj mobilní telefon. Tím zjistí nejen „vlastníka“ stromu, ale zároveň se dostanou na webové stránky dané instituce.
Alej lemující historickou cestu z Hrozňatova k významnému poutnímu místu Maria Loreto na Chebsku skončila na druhém místě. Je dlouhá přibližně 300 metrů a vytváří kolem silnice souvislý zelený koridor tvořený převážně javory a jasany. Alejí zároveň prochází červená turistická značka, takže slouží nejen poutníkům, ale i široké veřejnosti jako atraktivní a kulturně cenná trasa.