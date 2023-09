Alej Přátelství usiluje o úspěch v anketě, potřebuje ale odbornou pomoc

15:30

Vyhledat nejkrásnější alej či stromořadí, upozornit na ty, kterým hrozí zánik nebo představit mladé aleje, vysazené do krajiny teprve nedávno. To je cílem ankety Alej roku, již opět pořádá spolek Arnika. Do letošního 13. ročníku je prozatím nominováno jedno stromořadí v Karlovarském kraji. Roste u Sokolova vedle jezera Medard. Nominovat další je možné do 26. října.