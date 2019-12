Prameny mají ze sbírky téměř tři miliony, chtějí pořídit hlavně osvětlení

Zástupcům sdružení jej přijela do Prahy představit Michala Málková, starostka obce s milionovými dluhy a obstavenými účty. Na transparentním účtu se podařilo na pomoc Pramenům shromáždit částku 2,8 milionu korun.

„V návrhu jsou položky, s nimiž Sdružení místních samospráv nemá žádný rozpor,“ uvedla po jednání s vedeném obce členka dozorčí rady Jana Přecechtělová.

„Stále ale trvá naše podmínka, že obec musí zajistit prošetření, zda nedošlo u některých dluhů k promlčení. Starostka Málková nás ujistila, že v tom nevidí problém a smlouvu odvezla s tím, že do 29. prosince bude projednaná v zastupitelstvu a případně odsouhlasená a podepsaná,“ nastínila Přecechtělová.

Dodala, že pokud zastupitelé na smlouvu kývnou, rozšíří se následně o dodatek, který jasně stanoví a vyčíslí, na co přesně budou vybrané peníze využity.

„Myslím, že jsme na dobré cestě. Byl nám předložen i rámcový návrh toho, na co by se peníze měly využít, a to včetně cen, které jsou v tuto chvíli samozřejmě pouze orientační,“ konstatovala Přecechtělová.

Podle jejích slov je v rámci smlouvy zmíněna i podmínka prošetření dluhů. „Jakmile bude smlouva podepsaná, obec si sama vytipuje nějakého nezávislého advokáta. Ten by pochopitelně neměl být nijak vázaný na věřitele,“ vysvětlila Přecechtělová, která jednání s vedením obce označila za velmi korektní.

S dobrým pocitem a nadějemi do budoucna odjížděla z Prahy i starostka Pramenů Michala Málková. „Jsem ráda, že se celé zastupitelstvo shodlo na návrzích, které předložila koalice. Máme jasnou představu, na co výtěžek veřejné sbírky využít. Smlouvu předložím zastupitelům a myslím, že ji v tomto znění i schválíme,“ řekla starostka Málková.

Jak uvedla, prioritou je pro Prameny nové veřejné osvětlení. „Nechtěli jsme staré, vyřazené. Protože když už máme tu možnost, rádi bychom pořídili nové se zárukou, které nám do budoucna dá jistotu úspor a nízkých nákladů na údržbu. Pro obec právě veřejné osvětlení představuje jednu z nejvyšších nákladových položek, a to i přes skutečnost, že svítíme jen část noci,“ konstatovala Málková.

Podle ní nebudou potíže ani s podmínkou přezkoumání dluhů nezávislými odborníky. „S tím nemáme problém. Sami jsme už před časem na rozboru pohledávek začali pracovat, takže s tím souhlasíme,“ řekla.

Na závěr doplnila, že trestní oznámení, které v souvislosti s podezřením na porušení povinností při správě cizího majetku podali v lednu opoziční zastupitelé, policisté prošetřili a odložili.