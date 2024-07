Hasičská vejtřaska se blýskla. Dojela k požáru, kam to ostatní vozy nezvládly

Ta začala okamžitě plnit roli nosiče vody. „Otočili jsme se dvakrát, na hašení požáru jsme tedy použili tři nádrže,“ popisuje víkendový zásah Jan Šťastný, velitel jindřichovické jednotky dobrovolných hasičů. Jedna nádrž pojme v případě Pragy V3S 2200 litrů vody. „Tu jsme doplňovali právě z velkokapacitní cisterny, která zůstala nahoře,“ doplňuje velitel.

Více než 60 let starý hasičský speciál (podle Facebooku krajských hasičů tento konkrétní kus poprvé vyjel v roce 1960) si s touto úlohou poradil na jedničku. „Nahoru to bylo o pohonu, dolů spíš o brzdách,“ líčí zásah Jan Šťastný.

Nesmrtelná „vejtřaska“ patří do vozového parku jindřichovických hasičů už pěknou řádku let. Tuto, jež se stala hrdinou víkendového požáru, mají v garáži přibližně sedm let. „Nahradila tu, která dosloužila,“ vzpomíná velitel. „Na modernější auto jen tak nedosáhneme, ale v našich podmínkách je tak jako tak ‚vé tři eska‘ k nezaplacení. Sehnali jsme ji od vojáků jako uloženku. Byla v perfektním stavu,“ doplňuje.

Hasičská jednotka v Jindřichovicích patří do kategorie JPO 5. „Jsme ti nejposlednější hasiči,“ říká s nadsázkou jejich velitel. I tak se ale nenudí. Ročně mají i čtyři desítky výjezdů. K těm technickým, které převažují, vyrážejí v dodávce. „Na požáry pak nasazujeme právě pragovku. Je to maximálně čtyřikrát do roka,“ pokračuje Jan Šťastný. Letos si ovšem na své konto připsali už dva zásahy u ohně.

Vejtřasek se vyrobilo na 130 tisíc

Praga V3S patřila v minulosti k běžným hasičským vozům. Dnes už slouží minimálně, když už ji hasiči mají, hýčkají si ji a vyrážejí s ní pouze na srazy historické vojenské techniky. Anebo končí rovnou v muzeu tak, jako to bylo v případě hasičského speciálu z Pozorky. Setkání historické techniky obrážejí i jindřichovičtí „dobráci“. „Kolegové z kraje si nás často zvou na akce, které pořádají,“ potvrzuje velitel.

I kdyby se jim v budoucnu podařilo sehnat modernější zásahový vůz, „vejdu“ si určitě nechají jako veterána. „Je to nesmrtelný stroj. Prakticky veškerou údržbu zvládneme vlastními silami. Ale žádné velké závady nemáme,“ dodává Jan Štastný.

Praga V3S (vojenský třítunový speciál) se vyráběla v letech 1953 až 1990. V tomto období vyjelo na 130 tisíc strojů. Stěžejním odběratelem byla zpočátku armáda, modernizované verze ovšem končily hlavně v rukou civilních zákazníků. „Vejtřasky“ byly i díky jednoduchosti a bytelnosti také vývozním artiklem. Zákazníky si našly především v zemích bývalého socialistického bloku.