Penny Market v Chodově zapálil mladík, který si chtěl dobít mobil

Požár vypukl v neděli brzy ráno. Tehdy také k prodejně přišel osmnáctiletý mladík s tím, že si v prostoru u nákupních vozíků dobije svůj mobilní telefon.

„Vylezl na vozíky a do zásuvky umístěné v horní části se pokusil zapojit nabíječku s telefonem. Ten mu ovšem propadl do jednoho z vozíků. Vzhledem k tomu, že ty byly do sebe zasunuté, se mladíkovi nedařilo mobil vytáhnout. Po chvíli se pokusil vozíky rozpojit, ovšem neměl u sebe mince, a ani to se mu tedy nepovedlo. Následně plynovým zapalovačem začal vytvářet díru v boční části plastového nákupního vozíku, kterou si chtěl poté mobilní telefon vytáhnout,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva událost, která předcházela požáru prodejny.

Jenže plastové části nákupních vozíků už začaly hořet. Oheň se rychle rozšířil na dřevěnou konstrukci střechy a pak do celého prostoru prodejny. Rozsáhlý požár, který způsobil škodu za 48 milionů korun, pak hasiči likvidovali ještě celé nedělní dopoledne.

„Oheň navíc poškodil osm vozidel zaparkovaných v blízkosti prodejny. U poničených automobilů byla škoda předběžně odhadnuta na částku zhruba 500 tisíc korun,“ upřesnil Kopřiva.

Osmnáctiletý mladík, který byl podle policistů pod vlivem alkoholu, se při vzplanutí několika prvních nákupních vozíků snažil oheň uhasit svou mikinou, což se mu ovšem nedařilo. Zpanikařil a běžel k nedalekému panelovému domu. Tam klepal na okna přízemních bytů, zvonil na zvonky a dožadoval se přivolání hasičů s tím, že prodejna hoří. Jeden z nájemníků, který uviděl, že obchod je opravdu v plamenech, po chvíli hasiče přivolal. Mladík pak utekl domů.

Kriminalisté si posléze prohlédli kamerové záznamy a zjistili, kdo požár způsobil. Mladíka zadrželi v úterý ráno. O den později ho propustili, vyšetřování probíhá na svobodě.

„Mladík je obviněn z poškození cizí věci. Za způsobenou větší škodu mu hrozí až šestileté vězení,“ doplnil k případu Kopřiva.