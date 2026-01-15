Chata shořela při středečním požáru do základů, okolí hasiči uchránili

  8:44,  aktualizováno  8:44
Tři jednotky hasičů vyjížděly ve středu večer k požáru chaty ve Žluticích. V okamžiku, kdy dojely na místo, už stavbu zcela pohltily plameny. Chata byla prázdná.
Chata ve Žluticích shořela ve středu večer do základů. (14. ledna 2026)
Chata ve Žluticích shořela ve středu večer do základů. (14. ledna 2026) | foto: HZS Karlovarského kraje

Šance, že by hasiči dokázali chatu zachránit, byla prakticky nulová. „V době jejich příjezdu na místo už byla celá v plamenech,“ potvrdil mluvčí hasičů Martin Kasal.

Zasahujícím jednotkám se podařilo alespoň zabránit šíření ohně. Shořelá chata je součástí žlutické zahrádkářské kolonie.

Po zkrocení ohně hasiči důkladně prohledali doutnající trosky stavby. „Vyloučili, že by se uvnitř někdo nacházel. Událost se tak obešla bez zranění,“ konstatoval Kasal.

Příčiny požáru, stejně jako vzniklou škodu, nyní určují hasičští vyšetřovatelé.

