Mlatový povrch v mariánskolázeňských parcích nahrazuje probarvený asfalt

Díky novému materiálu je cesta pro chodce komfortnější, lépe se bude uklízet spadané listí a v zimě nebude problém ji za pomoci techniky udržet schůdnou. Lidé se navíc nemusí ohlížet na to, zda stezka není po dešti plná louží, které se nestačí vsakovat.

Radnice plánuje, že podobně upraví páteřní cesty i v dalších parcích. „Mlatové cesty se dřív dělaly po celém okolí, ve všech parcích, protože do lázní se jezdilo jen v létě. Lázeňské domy a hotely totiž na zimu pokaždé zavíraly, nebyli tu hosté ani personál. Na jaře se vždy cesty dosypaly materiálem, uválcovaly a stačilo to. Jenže už několik desetiletí lázně fungují i v zimě. Lidé se na mlatových stezkách procházejí a moc komfortní to pro ně není. Doba se mění a my se jí musíme přizpůsobit,“ zdůvodnil změny starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík.

Upřesnil, že město za úsek, který vede napříč parkem, zaplatilo přibližně pět milionů korun. Poprvé ve velkém si mohli lidé novou stezku vyzkoušet při Lázeňském festivalu jablek, který se na kolonádě Ferdinandova pramene konal uplynulou neděli.

„Trochu jsme měli problém domluvit se s dodavatelskou firmou na barvě, protože probarvený asfalt se běžně nedělá. Ale nakonec jsme našli společnou řeč. Chceme pokračovat v dalších parcích, kde plánujeme položit asfalt na páteřní stezky, kudy lidé chodí do práce a z práce nebo kde jsou stezky smíšené a jezdí tu i cyklisté. Jinak ty postranní cesty ať zůstanou v mlatu a písku, protože to k lázním patří,“ dodal starosta.