Proč je bio lepší? Mladí kuchaři v Chebu vařili z lokálních potravin

S projektem Bio v regionu přijeli do Chebu zástupci Bioinstitutu Olomouc. „Pro rozvoj českého venkova je lokální produkce zásadní. Tím, že budeme motivovat mladou generaci k zájmu o to, co sama jí, jak tyto potraviny vznikají a jaký příběh za nimi stojí, investujeme do budoucnosti venkova. Studenty upozorňujeme na možnost volby. Je potřeba, aby si uvědomovali, koho a co nákupem různých typů potravin podporují,“ říká Pavlína Samsonová z Bioinstitutu, který v České republice zastřešuje aktivity výzkumu a vzdělávání v ekologickém zemědělství.

Své studenty do projektu zapojil pedagog chebské integrované školy Zdeněk Perlinger, který se prostřednictvím různých veřejných akcí snaží šířit povědomí o výhodách ekologického zemědělství. Kromě jiného je jedním z organizátorů soutěže Dobrota Karlovarského kraje. Podle jeho slov obliba bioprodukce roste nejen v kraji, ale v celé republice.

„Karlovarský kraj má nejvyšší procentuální zastoupení ekologicky certifikované zemědělské půdy v republice. To je dáno především ekonomickou výhodností takového hospodaření v méně úrodných oblastech a v regionech s řadou ekologických omezení, které se týkají například chráněných krajinných oblastí, ochranných pásem vod, minerálních pramenů a mnohých dalších. Tento trend je dlouhodobý a s rostoucím zájmem o regionální produkci a biopotraviny i logický,“ vysvětluje Perlinger.

Na semináři nechyběli zemědělci přímo z Karlovarska. Studentům přednášel například Václav Knedlík ze společnosti Statek Hlinky, který vysvětloval, jak chovat hovězí dobytek a jak se podmínky biochovu projevují v chuti masa. Prostor dostal také Jiří Kubernát z Farmy Kubernát v Děpoltovicích. Ten popsal produkci biomléka. Studentům mimo jiné vysvětlovali výhody ekologického zemědělství.

„Nákup bioproduktů nepřináší profit pouze spotřebiteli ve formě potravin bez pesticidů a zbytečných přídatných látek. Bioprodukce šetří životní prostředí, protože se nepoužívají minerální dusíkatá hnojiva, běžné herbicidy. Také umožňuje chovat zvířata s ohledem na jejich životní potřeby, tedy způsobem, který je velmi blízký jejich přirozeným životním požadavkům,“ dodává Perlinger.

Podle Andrey Hrabalové, koordinátorky projektu BIO v regionu, jsou regionální spolupráce, místní odbyt a lokální dodavatelé často skloňovanými tématy v souvislosti s rozvojem venkovských oblastí, potravinové soběstačnosti a udržitelného zemědělství.

„Naší snahou je motivovat mladou generaci k většímu zájmu o zemědělství prostřednictvím jídla, diskutovat s nimi potřebu znalosti původu potravin a postupů jejich vzniku. Je pro nás důležité, aby si budoucí pracovníci v oboru gastronomie uvědomili přidanou hodnotu biopotravin,“ říká Andrea Hrabalová, koordinátorka projektu Bio v regionu.