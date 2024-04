Nový sklad potravinové banky se plní. Navezli tam 50 palet z jarní sbírky

„Do prostor, které jsme měli k dispozici doposud, by se vešly jen těžko,“ tvrdí ředitel potravinové banky Milan Hloušek.

Sklad má přibližně tisíc metrů čtverečních. To je pětkrát více než v Sokolově a Citicích dohromady. Navíc se může dál rozšířit o prostory, které dosud nejsou zrekonstruované. Díky této kapacitě se může krajská potravinová banka zapojit i do dalších projektů. „Navíc už nemusíme odmítat dary, které jsme v minulosti prostě neměli kam dát,“ zdůrazňuje Hloušek.

Poslední potravinová sbírka nepatřila k rekordním. Vybralo se při ní přibližně 12,5 tuny potravin a dalších, například hygienických věcí. Jeden rekord ale přesto padl. „V sokolovské pobočce jednoho z obchodních řetězců se podařilo nasbírat 2,3 tuny zboží. To je absolutní historický rekord v Karlovarském kraji,“ pochvaluje si ředitel.

Historie sídla potravinové banky v Královském Poříčí se začala psát v roce 2022. „Tehdy jsme začali shánět nové větší prostory. Dostal jsem tip právě na Královské Poříčí. Starostovi jsem zavolal zrovna v době, kdy na radnici řešili, co s někdejší jídelnou dnes už nefungující střední školy,“ líčí Milan Hloušek.

Dohoda s radnicí tak byla rychlá a objekt za tři miliony změnil majitele. „Peníze na odkoupení a rekonstrukci objektu jsme získali z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Realizaci spolufinancovala Evropská unie,“ pokračuje ředitel banky.

Finančně pomohly také Karlovarský kraj, města Sokolov, Ostrov, Aš, Loket, obce Královské Poříčí, Josefov, společnost Penny Market, organizace Člověk v tísni a notářka ze Sokolova Dana Všahová.

Sokolov zatím neopustili

Celkové náklady na rekonstrukci objektu dosáhly částky téměř 27,5 milionu korun. „Tato suma se skládala z nákladů na rekonstrukci včetně projektové přípravy, manažerského řízení, dozoru stavby a dalších služeb ve výši 21,5 milionu,“ upřesňuje Hloušek.

Přehled výtěžků sbírek v KV kraji podzim 2021 – 12 300 kg

jaro 2022 – 9 657 kg

podzim 2022 – 14 135 kg

jaro 2023 – 12 200 kg

podzim 2023 – 16 400 kg

jaro 2024 – 12 417 kg

Práce začaly na sklonku dubna 2022. Zahrnovaly výměnu střechy, oken, dveří, opravu veškerých místností, podlah, včetně elektroinstalace, odpadů, rozvodů vody a tepla. „Zrekonstruovaný objekt jsme zkolaudovali letos na konci března,“ doplňuje ředitel.

To, že se banka přestěhovala do nového, ovšem neznamená, že by okamžitě opustila stávající prostory v Sokolově a Citicích. „Počítáme ale s tím, že se postupně vše přesune pod jednu střechu právě do Královského Poříčí. Smlouvu na sklad v Sokolově máme do konce příštího roku,“ říká Milan Hloušek.

Velkou výhodou nového skladu je celá chladírenská místnost. „Do Královského Poříčí ještě dovezeme mrazicí boxy, takže budeme moct skladovat třeba zmražené pizzy,“ dodává ředitel krajské potravinové banky.