Pes Matěj je pro postiženého chlapce nejlepší kamarád i terapeut

Ten se narodil jako zdravé miminko, krátce po narození však čelil pneumokokové infekci. Ta zasáhla mozek, způsobila mentální retardaci a poškodila sluch.

Matěj jako vysoce specializovaný terapeut mu už několik let pomáhá. Podá věci, které Fanouškovi spadnou na zem, cvičí spolu v rámci canisterapie. Fanouškovi je oporou i po psychické stránce. Dělá mu společnost, hoch tak není nikdy sám.

„Právě jsme přijeli ze stacionáře Mateřídouška. Fanouška tam třikrát týdně vozím. Děti si zde užívají muzikoterapii, canisterapii, vodoléčbu či masáže. Trénují na speciálním stroji pohyb a chůzi. Matěj nás tam vždy doprovází,“ vypráví Soňa Lehnerová a ve speciálním kočárku veze Fanouška na zahradu, aby si chvíli užil první jarní sluníčko.

Kolem pobíhá Matěj jako neřízená střela. Jakmile ale dostane asistenční vestičku, zklidní se a je připravený pracovat. „Když mu ji obléknu, hned ví, že teď musí do služby. Je tak vycvičený,“ říká Soňa Lehnerová a ukazuje, jak chlapci pes pomáhá. Přímo pro potřeby Fanouška jej připravili specialisté ve společnosti Pestrá. Ta se už řadu let věnuje výcviku asistenčních psů v přirozeném prostředí domova.

„Matýska si všichni zamilovali hned, jakmile k nám přišel,“ vzpomíná na první dny se zvířecím pomocníkem Soňa Lehnerová. Zpočátku prý měla trochu obavy, jak domácnost se psem zvládne. „Samozřejmě musím častěji uklízet, protože psí chlupy jsou zkrátka všude, ale asistenční pes je opravdu neocenitelný pomocník,“ chválí čtyřnohého člena rodiny Lehnerová.

Jedním dechem však dodává, že to je také ohromná zodpovědnost. Pes musí chodit na pravidelné kontroly k veterináři a mít všechna předepsaná očkování. Z každé návštěvy lékař napíše zprávu, kterou společnosti rodina předkládá. Důležité je i kvalitní krmivo. A navíc se psímu společníkovi někdo musí věnovat a chodit s ním na dlouhé procházky, aby se pořádně vyběhal. Práce asistenta je pro něj velmi náročná.

Cvičení v lázních je sice drahé, ale účinné

Vedle asistenta jsou pro Fanouška důležité i rehabilitace. Aby měly smysl, měl by speciální cvičení v lázních absolvovat nejméně třikrát v roce. Jenže pojišťovna na takové pobyty přispívá jen zčásti. Většinu nákladů tak nese na svých bedrech rodina.

„Ročně doplácíme kolem 150 tisíc korun. Je to obrovská suma, ale výsledky jsou vidět. Fanoušek je hypotonický, což znamená, že trpí nedostatečným napětím svalů a ty jsou ochablé. Tím, že cvičí, tak se celkově zpevňuje a jeho stav se zlepšuje. Už sám sedí, natahuje se pro hračku. Jsou to drobné pokroky, ale je třeba vidět i to, že každý fyzický úspěch jej posouvá dál i mentálně,“ vysvětluje Soňa Lehnerová.

Velkým přáním rodiny je, aby chlapec začal samostatně chodit. Přestože se s každým pobytem ve specializovaném cvičebním centru Fanouškův stav zlepšuje, nákladné rehabilitační pobyty rodinu finančně vyčerpávají.

„Právě s tím bychom potřebovali pomoci. Založili jsme proto pro Fanouška transparentní účet. Výtěžek poslouží cíleně na úhradu rehabilitací,“ dodává Soňa Lehnerová.