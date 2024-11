Ženy mohou v Sokolově nově rodit do vody, pořídili pro ně i speciální sondy

Využití příznivých účinků vody při porodu přitom není v Sokolově nic nového. Běžně tam s ní pracují například během první doby porodní, a to ve formě vany či sprchy.

„Porody do vody jsou tedy dalším logickým krokem, který ženám umožní zůstat v teplé vodě až do jeho samotného konce. Kromě zmíněných předností navíc nadnášející vlastnost vody ženě umožňuje snáze měnit polohy. To přispívá k pohodlnějšímu a přirozenějšímu porodu,“ vysvětlila Markéta Kubalová, jedna z lékařek sokolovské porodnice.

Připomněla, že porod je jedinečnou životní událostí a každá žena má svou vlastní představu o tom, jak by měl vypadat. „Proto klademe mimořádný důraz na přání rodiček a nasloucháme jim,“ ujistila.

Porody do vody tak jsou další novinkou posledních let, které vzešly z požadavků nastávajících maminek. I díky nim tak v Sokolově zavedli například vaginální napářky, aromaterapii či snídaně formou rautových stolů.

Vedle speciálního bazénku investovali Sokolovští i do technického vybavení, které zajistí bezproblémový porod do vody. „Porodnice tak zakoupila moderní voděodolné CTG sondy. Ty umožňují sledovat srdeční ozvy plodu přímo pod vodní hladinou,“ potvrdil Vladislav Podracký, mluvčí společnosti Penta Hospitals, pod níž spadá sokolovská nemocnice.

Díky těmto sondám může rodička zůstat ve vodě po celou dobu, aniž by musela vanu opouštět, zatímco tým porodníků má k dispozici všechny potřebné údaje o fetální srdeční frekvenci, děložních stazích a také o pohybech dítěte.

„Podporujeme ženy, aby se na porod připravily tak, jak si samy přejí, ať už jde o volbu polohy, atmosféru v místnosti, nebo o možnost využít různé techniky úlevy od bolesti,“ doplnila lékařka Markéta Kubalová. Psychická pohoda nastávajících matek je podle ní pro zdárný porod důležitá. „A pokud je pro pohodu ženy důležitá i možnost rodit do vody, jsme připraveni jim ho umožnit,“ doplnila.

Zároveň ale upozorňuje, že to není vhodné pro každou ženu. „Základem je fyziologicky probíhající těhotenství, bez známek infekčního onemocnění a donošený plod,“ dodala lékařka sokolovské porodnice.

Otce po porodu z nemocnice nevyhánějí

Nové možnosti se pro nastávající matky otevírají pod novým vedením i v karlovarské porodnici. Je tomu jen pár let, co si její personál zvykal na přítomnost otců u porodu. Trend se ale posunul ještě dál.

Dnes může být doprovod nejen u samotného porodu, ale i na operačním sále při císařském řezu a může zůstat s rodičkou v porodnici po celou dobu hospitalizace a společně se tak od počátku podělit o péči o novorozence.

„Nepřetržitý pobyt otce miminka či jiné blízké osoby spolu s maminkou na oddělení šestinedělí je pro nás již běžnou praxí. Pro tyto účely jsme na oddělení zřídili rodinný pokoj a díky velkému zájmu brzy otevřeme další,“ uvedla vedoucí lékařka porodního sálu Barbora Končická.

Karlovarská porodnice maximálně podporuje také raný kontakt s novorozencem, takzvaný bonding. Maminka i tatínek tak mají možnost bezprostředně po porodu na svém těle chovat právě narozené miminko a plně rozvinout hluboké emoční vazby. Bonding ve Varech umožňují nejen po přirozeném porodu, ale i po plánovaném či akutním císařském řezu.

V sokolovské nemocniční lékárně začal minulý rok fungovat unikátní automatizovaný robotický skladový systém. Šlo o první a zároveň největší zařízením tohoto druhu v České republice: