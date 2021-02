Testování na hranicích s Německem. V Pomezí vyrostlo mobilní stanoviště

Nově mohou denně pendlovat do práce v Bavorsku jen lékaři, ošetřovatelé a osoby pečující o seniory. Výjimku mají lidé s bydlištěm a povolením k pobytu v Německu a ti, kteří pracují v oblasti přepravy zboží. Všichni musejí mít navíc digitální registraci příjezdu do země.



„V součinnosti se záchranným útvarem HZS ČR Jihlava jsme opět vytvořili mobilní stanoviště u Pomezí nad Ohří, zhruba ve stejném místě, kde stálo v předcházejícím období. Provádí se zde antigenní testování přeshraničních pracovníků, kteří mají povolený vstup do SRN a řidičů kamionů. Počítáme s tím, že jde o řidiče kamionové dopravy jen z území České republiky, protože ostatní by měli mít negativní test už při vstupu do ČR. Dopravu rozdělí policie značením na dva proudy. Již otestovaní lidé budou směřovat na hranice, neotestovaní pak k mobilnímu stanovišti,“ vysvětlil náměstek ředitele HZS Karlovarského kraje Oldřich Volf s tím, že po jednání se zástupci Centrálního řídicího týmu se podařilo získat zdravotnický personál pro testování.

„Mobilní testovací místo se tedy mohlo otevřít už v neděli 14. února v ranních hodinách,“ upřesnil Oldřich Volf.

Cesta, která řidiče dovede k mobilnímu testovacímu místu v Pomezí nad Ohří, bude označena tabulí. Od Karlových Varů je třeba odbočit k čerpací stanici MOL ve směru Truckpark až k odstavnému parkovišti.

Testovat se bude nejen na hranicích, ale i ve firmách. Pro společnosti v uzavřených okresech Cheb a Sokolov, které mají do pěti desítek zaměstnanců, vytvoří Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje prozatím tři mobilní týmy. Ty budou odebírat materiál pro antigenní testy přímo ve firmách.

Další tři stacionární odběrová místa vytvoří Armáda ČR, a to například v Sokolově a v Chebu. „Mobilní týmy i stacionární místa budou fungovat pod hlavičkou Karlovarské krajské nemocnice. Propojí se jejich IT systémy, nemocnice poskytne testy v množství, kterým momentálně disponuje,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Kromě toho posílí testovací kapacitu v Karlovarském kraji nově otevírané odběrové místo v Chodově, na poliklinice v Tovární ulici. „Odběrové místo Evy Bělohlávkové se otevřelo v neděli 14. února. Jakmile laboratoř nabídla volná místa na testování, obratem je zájemci obsadili. Jednáme s ní proto, aby v této situaci, do které jsme se rozhodnutím Německa o uzavření hranic dostali, rozšířila pracovní dobu,“ dodal Patrik Pizinger, krajský radní a starosta Chodova.