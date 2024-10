Nebe nad pustým koutem Sokolovska bude patřit dronům. Polygon má zelenou

„Je to asi nejrychleji nachystané memorandum, jaké jsem kdy zažil,“ komentoval podpis dokumentu ministr dopravy Martin Kupka. Vypracovat dohodu na vybudování unikátního zařízení totiž trvalo pouze měsíc. Polygon pro testování i vývoj bezpilotních prostředků podle něj navazuje na úspěch řady českých firem, které se tímto oborem zabývají. Dá se přitom očekávat, že zařízení nebudou využívat jen tuzemské firmy.

„Podobné polygony v Evropě prakticky nejsou. Něco podobného funguje ve Velké Británii. Problémem je hustota osídlení,“ uvedl Zdeněk Jelínek z odboru civilního letectví ministerstva dopravy. Poptávka výrobců bezpilotních prostředků po podobných službách je přitom podle něj velká.

Polygon u Nového Sedla je podle Martina Kupky unikátní v tom, že dává možnost vyzkoušet drony v různých módech leteckého provozu. „Nedaleko je mezinárodní letiště, díky vojenskému újezdu se nabízí i spolupráce s armádou,“ podotkl ministr.

Vznik polygonu je podle hejtmana Petra Kulhánka přesně tím, co Karlovarský kraj v době restrukturalizace regionu potřebuje. „Je to investice s přidanou hodnotou. Memorandum o spolupráci přináší další možnost využití potenciálu Karlovarského kraje, a to s přesahem za hranice České republiky,“ řekl hejtman.

Investice do moderních technologií je klíčová i podle Hospodářské komory ČR. „Jedině tak budeme moci obstát v evropské a globální konkurenci. Jsem přesvědčen o tom, že na to máme potenciál, čehož je dokladem i dnešní memorandum o spolupráci a podpoře projektu centra pro testování bezpilotních systémů,“ řekl k memorandu prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček.