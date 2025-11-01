Ve volbách totiž Jiří Penc získal čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů. Věří, že se mu politické funkce i práci v ortopedických ordinacích podaří zkoordinovat.
„Já od rozdělané práce neutíkám. Dosud jsem všechny své činnosti zvládal, takže věřím, že to tak bude i tentokrát. Sněmovnu beru jako další výzvu, i když vím, že to bude jiné než zastupitelstva měst a krajů. Ve Sněmovně člověk musí fyzicky být, tam se nejde zúčastnit online. Předpokládám, že termíny jednání budou jasně dané a já budu moct své další aktivity plánovat,“ řekl Jiří Penc.
|
Nechce být poslancem. Starosta a náměstek hejtmanky Kubis z ANO mandát odmítne
Ví ale, že to nebude jednoduché a že pravděpodobně bude muset své působení v ambulancích omezit. „Jsem předběžně domluvený s kolegy. Někdo z nich by mi mohl vypomoct a v ambulanci mne zastoupit, pokud by ta situace nastala,“ ujistil s tím, že do Prahy se těší. Například na to, až pozná lidi, které dosud znal jen z televize. Na druhou stranu nezastírá, že má z nové funkce obavy.
„Než jsem se rozhodl, hodně jsem nad tím přemýšlel, získával jsem informace a ptal se. Zajímalo mne, zda se všechny ty funkce dají skloubit a myslím, že to možné je. Bohužel, nyní se stoprocentní jistotou nemohu říct, že to všechno zvládnu. Může se stát, že mi ta práce nebude vyhovovat, že nebudu nápor zvládat. V tom případě se vrátím zpět do Varů a budu dělat svou práci tak jako dosud,“ konstatoval Penc, který plán přibrat si práci ve Sněmovně konzultoval především se svojí rodinou.
|
Karlovarský kraj přišel o jeden mandát. Čtyři zbývající si rozdělí ANO a SPOLU
Jak řekl, od manželky i od svých tří dětí má plnou podporu. „I když vědí, že s nimi nebudu tak často, jak bychom si všichni přáli, od všech jsem slyšel: Tati, když máš tu možnost, jdi do toho. Budu se tím řídit,“ konstatuje s úsměvem Penc, který by se ve Sněmovně rád věnoval své odbornosti. „Protože jsem lékař, bylo by to hlavně zdravotnictví. Problém je nedostatek lékařů a dlouhé čekací doby, hlavně u specialistů,“ dodal.
Jiří Penc se narodil v roce 1973, žije v Karlových Varech, konkrétně v jejich části Stará Role. Jeho specializací jsou ortopedie a traumatologie pohybového aparátu.