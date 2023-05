Hnutí ANO bude v Karlovarském kraji „stínovat“ jeho vedení. Prý chybuje

„Chceme do toho pořádně šlápnout,“ prohlásila na pondělní tiskové konferenci krajská předsedkyně a poslankyně Jana Mračková Vildumetzová, která bude předsedkyní krajské stínové vlády ANO a v gesci bude mít ekonomiku a finance.

„Tento model nyní chceme aplikovat i v rámci Karlovarského kraje, kdy jsme vytvořili stínovou radu kraje,“ vysvětluje Jana Mračková Vildumetzová. Chce se svými kolegy jezdit všude tam, kde jsou v kraji problémy.

Problém vidí ANO ve zdravotnictví

„Stávající koalice dělá chybu za chybou, nebojuje se za lidi a my na to nemůžeme jen koukat. I když krajské volby jsou až příští rok na podzim, tak my tu stále jsme a budeme pro všechny. Kdokoliv se na nás obrátí, vyrazíme za ním a pokusíme se společně najít řešení jeho problémů,“ zdůrazňuje Mračková Vildumetzová.

Zároveň uvedla, ve kterých oblastech má současná krajská koalice největší rezervy. Jedná se zejména o zdravotnictví, jemuž podle ní chybí vlastní náměstek nebo radní.

„Kraj rezignoval na strategické vedení zdravotnictví. Nemá žádné plány na jeho stabilizaci,“ uvedla stínová radní pro zdravotnictví Gabriela Dostálová. Podle ní zdravotnictví vedou lidé, kteří se mu nevěnují na sto procent. „Ve vedení musí být odborníci, kteří nebudou dělat nic jiného,“ zdůraznila.

Školství a transformační fond

Problémy jsou ale údajně i ve školství. Hnutí ANO vyčítá současnému radnímu Jindřichu Čermákovi (Piráti), že nepřišel s žádným zásadním materiálem, nereaguje na změny a nedokázal třeba vyřešit pracovní spor, který se od srpna 2018 táhne na sokolovském gymnázium

Třetí problém je ve Fondu spravedlivé transformace. Tam opozici chybí řada informací a obává se o udržitelnost některých projektů. „S námi koalice téměř nekomunikuje, když se koná nějaké jednání před zastupitelstvem, tak se tam nic nedozvíme. Očekávala bych mnohem lepší spolupráci,“ popsala problémy při jednání s koalicí Mračková Vildumetzová.

Racionalita ustupuje do pozadí

Jako opoziční úspěch vidí Mračková Vildumetzová zachování bazénu v karlovarských Drahovicích nebo rekonstrukce domova Matyáš v Nejdku.

„Pokud se bude stínová vláda chovat stejně destruktivně jako opozice, tak to k ničemu nebude,“ reagoval hejtman Petr Kulhánek na informaci o vzniku stínové krajské vlády Hnutí ANO. „My jsme přístupní racionálním podnětům a kritice, ale nemůže se to dít v konfrontačním módu, kdy racionalita ustupuje do pozadí,“ dodal Kulhánek.

Podle hejtmana má opozice ze strany koalice informací dost. „Na všechna zásadní témata svoláváme jednání a z opozice tam nepřijde nikdo nebo jeden člověk,“ brání se hejtman.