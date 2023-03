Smírčí řízení zkrachovalo, koalici na ostrovské radnici tak doplnila SPD

S nástupem SPD koalice o jeden hlas oslabila. Nově má 12 mandátů namísto původních 13. Novou koalici tvoří vedle vítězného hnutí ANO Místní, Unie pro sport a zdraví a právě SPD. V tom, že o jeden hlas oslabila, starosta Ostrova David Hanakovič (za ANO) problém nevidí.

„Důležité je udržet jedenáctku,“ řekl s poukazem na to, že právě 11 lidí tvoří v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu tu nejtěsnější možnou většinu. „Při sestavování nové koalice jsme měli jasně dané, s kým do ní nepůjdeme. S ODS a Ostrováky.cz,“ doplnil Hanakovič.

Maříkovou zajímá zeleň a životní prostředí

Nejužší vedení města se vstupem SPD do koalice nemění. Starosta jako jediný uvolněný člen a dva neuvolnění místostarostové Pavel Čekan (Místní) a Kateřina Domalípová (ANO). Post v radě pak jako její neuvolněná členka získala za SPD Věra Maříková. Ta by se podle starosty Hanakoviče mohla stát jakýmsi styčným důstojníkem mezi okrajovými částmi města a radnicí.

„Nevynechám ale ani město samotné. Jsou určité věci, které se nelíbí nejen mně, ale hlavně obyvatelům města. Chci o nich na radě diskutovat a přenášet své názory,“ doplnila novopečená radní Maříková s tím, že vedle drogové problematiky se chce soustředit i na zeleň a životní prostředí. „Nelíbí se mi například, že stromy ustupují betonu,“ dodala Maříková.

Problémy nastaly pět měsíců po volbách

Padá koalice, něco si přej. Pod tímto ironickým podtitulem reagoval svým komentářem na sociálních sítích na změny v koalici Jan Bureš, lídr nejsilnější opoziční strany ODS. Alternativy podle něj byly. „Nikdo se o ně ale nesnažil, protože by někdo z nejužšího vedení musel přijít o svou pozici,“ naznačil Bureš. To, že se SPD dostala do rady, ho mrzí.

„Dala se najít varianta, aby se strana, která opakovaně figuruje ve zprávách ministerstva vnitra o extremismu, do vedení města nedostala,“ dodal bývalý starosta. Alternativu podoby městské vlády nabídlo v rámci vyjednávání sdružení Ostrováci.cz. „Byla to široká koalici, v níž by byla i ODS. Jenom výměna zástupců hnutí Ostrov, můj domov za Ostrováky.cz z našeho pohledu nebyla možná,“ uvedl Marek Poledníček, lídr hnutí Ostrováci.cz.

Koalice, která vznikla po loňských komunálních volbách, se dostala do úzkých po pěti měsících fungování. Smírčí řízení vyvolal za Ostrov, můj domov Jiří Netrh, dnes už bývalý uvolněný radní pro kulturu. Vymezil se proti jedinému zástupci Unie pro sport a zdraví. Podle Netrha mohla koalice fungovat i bez něj. Návrh ovšem neprošel a Jiří Netrh i ostatní dva členové hnutí Ostrov, můj domov zamířili do opozice.