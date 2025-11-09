Vojenská vysoká škola je pro kraj šancí, domnívá se bývalá hejtmanka

„To nejdůležitější, co se ve spolupráci s náměstkem pro zdravotnictví Petrem Kubisem podařilo, je bezesporu komplexní onkologické centrum. Nemocným usnadní přístup k léčbě, nově ji dostanou přímo na území kraje. A pokud budou potřebovat nějakou speciální diagnostiku či léčbu, budou ji moct ihned podstoupit ve Fakultní nemocnici Motol nebo Na Homolce. Troufám si říct, že to zachrání spoustu životů,“ uvedla Mračková Vildumetzová.
Vyzdvihla rovněž online pohotovost, kterou Karlovarský kraj zavedl jako jeden z prvních v republice. „Je to skvělý nástroj, telemedicína je z mého pohledu cestou budoucnosti. Myslím, že pokud by online pohotovost zdravotní pojišťovny zavedly ve všech krajích, velmi by to ulehčilo běžným pohotovostem i zdravotnické záchranné službě, kam často lidé volají jen o radu či o recept,“ řekla.
Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila
Další z úspěchů její vlády vidí i v pilotním projektu veterinární pohotovosti a službu první pomoci pro zvířata, na kterou se podle jejích slov v kraji dlouho čekalo.
„Podařilo se dokončit heliport, a tady musím říct, že jde o projekt, který začalo předchozí vedení kraje. Rovněž jsme rozproudili debatu o obchvatu Karlových Varů, který nás bude trápit po dostavbě dálnice D6. Je fajn, že se to téma dostalo do prostoru,“ uvedla bývalá hejtmanka.
Zmínila rovněž rekonstrukci střední keramické školy a promluvila o budoucí vysoké škole. „Nechala jsem zpracovat podklad o směřování vysokého školství v kraji, protože si myslím, že tady musíme přijít s něčím, co jinde nemají,“ naznačila s tím, že v kraji už funguje střední vojenská a střední policejní škola, navíc se vedou jednání o vojenském lyceu.
„Vzhledem k tomu, že v Česku jsou v tomto směru jen dvě vysoké školy, a to Policejní akademie a Univerzita obrany v Brně, vidím tu šanci pro Karlovarský kraj. Tím spíš, že se mluví o tom, že republika bude potřebovat dalších osm tisíc profesionálních vojáků,“ nadnesla.
Výhodou podle ní je, že kraj má letiště, kde se chystá prodloužení a rozšíření dráhy, a je zde i unikátní vojenský prostor. „Jsem přesvědčená, že vojenská vysoká škola by přivedla studenty, investory, vědu i výzkum. V té souvislosti je třeba myslet i na ubytovací kapacity pro studenty. Tady se bavíme například o bývalé solivárně u tržnice,“ řekla.
Karlovarský kraj bude mít vlastní onkologické centrum. Jako poslední v Česku
Zmínila rovněž častá výjezdní zasedání krajských radních, při nichž se řadu věcí podařilo vyřešit hned na místě, případně v nejbližších dnech. „Typický příklad? Třeba to, že dlouhé dva roky nezajížděl autobus do obce Andělská Hora. Děti na cestě do školy a zpět tak musely na zastávku u frekventovaného tahu Karlovy Vary – Praha. To dnes už neplatí, náměstek Martin Hurajčík se zasadil o změnu a autobus už do obce zajiždí,“ konstatovala odcházející hejtmanka.
Tu prý velmi trápí situace v Šemnici u Kyselky. Tamní most přes řeku Ohři, který je kvůli nevyhovující statice od léta 2021 neprůjezdný, se stále nedaří opravit. Důvodem je spor kraje a vlastníka pozemků před mostem. Ten požaduje, aby kraj spolu s pozemky vykoupil i dům, který by měl jít kvůli stavbě k zemi. To ale kraj odmítá.
„Nedovedu si představit, že lidé musí tak dlouho tento úsek objíždět. My nyní pracujeme na nějakém řešení. Zatím o tom nechci mluvit, ale byla bych ráda, kdyby se ta záležitost konečně dala do pohybu,“ dodala Jana Mračková Vildumetzová.