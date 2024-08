Silničáři se obávají o osud zakázky, má ji provádět obviněná firma

„Šlo o zakázku na sanaci skály ve Smolných Pecích za 3,5 milionu korun. Policisté si vyžádali dokumentaci, nikoho ale nezadrželi,“ zdůraznil ředitel silničářů Jiří Šlachta. „Se samotnou firmou jsme nikdy neměli žádný problém,“ dodal

Rocknet pro silničáře pracoval na několika zakázkách, stejně tak i pro karlovarský magistrát. Na jeho objednávku například firma opravovala zkraje letošního roku sesouvající se svah proti Galerii umění nebo konzolovou lávku pod Zahradní ulici. V obou případech šlo o zakázky v řádu milionů korun.

S firmou Rocknet ale KSÚS spolupracovala i v letošním roce. Poslední zakázka z letošního července se týká opravy rozpadajícího se svahu nad silnicí z Vojkovic do Velichova za osm milionů korun. Vzhledem k tomu, že firma i její jednatel figurují mezi obviněnými, jsou silničáři v nejistotě.

„Nevíme, jestli nastoupí, doufáme, že ano. Pokud ne, je to problém. Smlouva je podepsaná, můžeme sice účtovat penále, ale svah potřebuje do zimy opravit. Pokud do něj naprší a voda zmrzne, hrozí, že se z něj bude uvolňovat kamení,“ vysvětlil ředitel Šlachta. Případné zrušení zakázky by prodloužilo sanaci do příštího roku.

Na karlovarském magistrátu se policisté v úterý zajímali o dokumenty v kanceláři radního Petra Bursíka (ODS) a vedoucí technického odboru Evy Pavlasové. Bursík je ale mimo republiku a redakci pouze formou SMS vzkázal, že se vrátí 12. srpna.

„Mohu potvrdit, že nás Policie České republiky požádala o součinnost, kterou jsme poskytli. Úřad normálně funguje bez omezení a nikoho zde nezadrželi,“ konstatoval v úterý mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Celá kauza se týká čtyř krajů, kromě Karlovarského ještě Ústeckého, Středočeského a Moravskoslezského. Obvinění už čelí 14 lidí a pět firem.

Společnost Rocknet počátkem letošního roku prováděla sanaci nebezpečné skály v karlovarské Slovenské ulici: