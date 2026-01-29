Smrt po svatbě i útok motorovou pilou. Kriminalistům z vražd loni pomníček nezbyl

Dvě dokonané a dva pokusy o ni. Čtyři případy vražd řešili vloni kriminalisté v Karlovarském kraji. Všechny se podařilo objasnit, pachatel té úplně první ovšem nakonec zůstal bez trestu. Krátce po obvinění zemřel.
Svou roli v tomto případě sehrál i věk pachatele první loňské vraždy, která se stala na sklonku ledna. V době, kdy pod vlivem alkoholu nožem zavraždil svého osmdesátiletého souseda, mu bylo 76 let.

Druhá dokonaná vražda v Karlovarském kraji se stala v dubnu v Horním Žďáru. Pachatelem byl šestačtyřicetiletý muž, obětí pak jeho o čtyři roky mladší manželka.

Z vraždy 80letého obvinili 76letého souseda. Za útok nožem mu hrozí osmnáct let

Ta se přitom jeho zákonnou chotí stala jen několik dní před tím, než ji připravil o život. Pachatel po činu sám zavolal na policejní linku 158. telefon poté zahodil. Kriminalisté jej vypátrali několik minut po činu.

Duben byl pro kriminalisty v regionu náročný. Jen několik dní po vraždě v Horním Žďáru řešili pokus o vraždu v Aši. Osmatřicetiletý agresor tam pobodal o šest let staršího muže. Napadený utrpěl vážná zranění, ale přežil.

Vypátrání pachatele trvalo policistům několik dní. Motivem jeho útoku byly podle policistů osobní spory s napadeným.

Smrt krátce po svatbě. Manžela zavražděné ženy kriminalisté obvinili z vraždy

Poslední zápis do statistik vražd si vloni kriminalisté připsali v říjnu. Tehdy dvaatřicetiletý cizinec zaútočil elektrickou pilou na prodavačku v obchodě se smíšeným zbožím v Horní Blatné.

Napadená prodavačka utrpěla četná řezná poranění na rukou a na hlavě. Policisté pachatele zadrželi nedaleko obchodu. Pomohl jim záznam kamery nad prodejním pultem.

Do večerky vtrhl muž s elektrickou pilou, pokusil se zavraždit prodavačku

„Čtyři loňské vraždy představují oproti roku 2024 nárůst o dva případy,“ konstatoval Josef Rada, náměstek krajského policejního ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování.

Vyzdvihl fakt, že stoprocentní objasněnosti vražd dosáhli muži zákona i přesto, Karlovarský kraj nemá tak úzce specializované kriminalisty jako ve větších regionech. „Jeden den vyšetřují například drogový trestný čin, další třeba vraždu,“ řekl náměstek.

