Do večerky vtrhl muž s elektrickou pilou, pokusil se zavraždit prodavačku

Svědci policisty zalarmovali ve středu krátce před sedmou večer. „Operační důstojník přijal na lince 158 oznámení o napadení cizinky v obchodě se smíšeným zbožím,“ potvrdila policejní mluvčí Kateřina Pešková.
Muž, kterého zachytily kamery, nebyl v obchodě poprvé. „Tentokrát ale přišel s elektrickým zahradním nástrojem. Chvíli měl diskutovat s prodavačkou, ohrožovat ji a následně na ni zaútočit,“ popsala situaci mluvčí. Útoku zanechal až v okamžiku, kdy jej okřikl kolemjdoucí místní muž.
Přivolaní policisté nedaleko místa činu zadrželi dvaatřicetiletého muže. „Provedli s ním orientační dechovou zkoušku na alkohol i test na návykové látky, které vyšly negativní,“ řekla Pešková.
Napadenou pětapadesátiletou ženu ošetřila záchranná služba. „S mnohačetnými řeznými ranami a dalšími drobnými zraněními jsme ji převezli na emergency karlovarské nemocnice,“ potvrdila mluvčí záchranářů Simona Kratochvílová. Podle zjištění redakce iDNES.cz utrpěla žena zranění na rukou a na hlavě.
Motiv činu nyní prošetřují kriminalisté. „Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu,“ dodala Pešková.