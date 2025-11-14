Kruháč vzal zleva, při předjíždění boural. Řidič ve Varech zběsile ujížděl hlídce

Blinkr, který zapomněl řidič BMW „vyhodit“ při výjezdu z kruhové křižovatky v Karlových Varech, byl v úterý v podvečer důvodem, proč se jej jala stavět hlídka policie. Motorista ovšem nedbal sirén a mužům zákona začal ujížděl. Po havárii, kterou způsobil, se ještě snažil i s partnerkou zmizet po svých. Ženu zastavil varovný výstřel, pronásledování muže střelbou neskončilo.

Honička začala 11. listopadu kolem páté odpoledne. Řidič BMW při výjezdu z kruhové křižovatky nedal znamení o změně směru jízdy. To bylo pro hlídku policie důvodem, proč se rozhodla ho kousek od Mattoni Areny zastavit.

„Řidič ale na opakované výzvy k zastavení pomocí výstražného, zvukového a světelného znamení s nápisem STOP POLICIE nereagoval a ujížděl ulicemi Karlových Varů,“ popsal motoristovu reakci policejní mluvčí Jan Bílek.

Řidič se po divoké honičce s policií snažil hlídce u kolejiště zmizet po svých

Podvečerní dopravní špičkou se proplétal velkou rychlostí. Jednu z kruhových křižovatek projel v protisměru, ohrozil chodce na přechodu a narazil do tří aut.

Automobilová honička skončila v Plynárenské ulici, kde se prchající řidič snažil předjet jiné auto. Do toho narazil a dostal smyk, po němž naboural do lampy. „Ani to ho nezastavilo a ihned po nárazu se dal společně se svou spolujezdkyní na útěk,“ řekl Bílek.

Vzhledem k tomu, že ani jeden nedbal výzev, rozhodli se policisté varovat je výstřelem. Po něm sice žena zastavila, muž se ale vzdát nehodlal. „Pokračoval v útěku přes Meandr na most, pod kterým se chtěl zřejmě schovat. Policisté jej ale ihned vypátrali a na místě zadrželi,“ doplnil mluvčí.

Lustrací policisté zjistili, že třiatřicetiletý muž z Plzeňska má platný zákaz řízení. Dechová zkouška dopadla negativně, té na drogy se ale odmítl podrobit.

„Při prohlídce u muže byly nalezeny omamné a psychotropní látky. V havarovaném autě pak policisté objevili plynovou pistoli,“ dodal Bílek. Karlovarští kriminalisté případ vyšetřují pro podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky.

