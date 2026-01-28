Senior najel na D6 do protisměru. Policisté hledají svědky nebezpečné jízdy

  9:06,  aktualizováno  9:06
Nepozornost třiaosmdesátiletého řidiče byla zřejmě v úterý po jedné hodině odpoledne důvodem, proč na dálnici D6 najel do protisměru. V něm ujel několik kilometrů, přičemž ohrozil řadu motoristů. Nikdo nehavaroval.

Na řidiče v protisměru upozornili policisty na lince 158 svědci nebezpečné jízdy. „Třiaosmdesátiletý senior jedoucí ve vozidle značky Škoda zřejmě nerespektoval několik dopravních značení a na 154. kilometru dálnice D6 najel do protisměru,“ konstatoval policejní mluvčí Jan Bílek.

V protisměru pokračoval řidič směrem od Chebu na Sokolov několik dalších kilometrů. „Na 149. kilometru vyjel výjezdem na čerpací stanici,“ řekl mluvčí.

Cizinec jel po dálnici v protisměru, policisté museli zastavit provoz

Při nebezpečné jízdě senior ohrozil několik protijedoucího vozidel. „Naštěstí nedošlo k žádné dopravní nehodě,“ podotkl Bílek.

Chebští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti.

„Žádáme případné svědky této nebezpečné jízdy, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli a jízdu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158,“ dodal Jan Bílek.

