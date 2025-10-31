Mufloni se při souboji zaklesli rohy, v klinči mohli ohrozit projíždějící auta

  11:16,  aktualizováno  11:16
Nejen s lidskými rváči, ale také s těmi zvířecími se občas potýkají policisté. U silnice na Karlovarsku mezi Bochovem a Toužimí tak před několika dny řešili souboj dvou muflonů. Ti se po vzájemném konfliktu dostali svými rohy do klinče, z něhož se sami nedokázali vyprostit.

Netradiční zásah se udál 29. října. Krátce před jedenáctou hodinou policisty upozornil svědek na nebezpečí, které by mohla do sebe zaklesnutá zvířata způsobit.

„Vzhledem k tomu, že se souboj muflonů odehrál blízko silnice mezi Bochovem a Toužimi, byli nebezpeční i pro účastníky silničního provozu,“ konstatoval policejní mluvčí Jan Bílek.

Kanci, srny i laně. Divoká zvěř často končí na silnici pod koly aut

Na místo proto okamžitě vyjela hlídka z obvodního oddělení Bochov. „Policisté ještě po cestě celou věc konzultovali s místními myslivci, kteří na místo taktéž vyrazili,“ popsal zásah Bílek.

U silnice policisté skutečně našli dva muflony, kteří se marně snažili rozplést. „Vzhledem k tomu, že se jim to nedařilo a samotným by se jim to nejspíše nepodařilo, tak jim policisté společně s myslivci pomohli,“ řekl mluvčí. Hlídka navíc dohlížela na to, aby se zvířata nedostala mezi auta.

Ploty podél D6 budou pevnější, ochrání řidiče před srážkou se zvěří

Po několikaminutovém snažení byli mufloni opět volní a rozběhli se k lesu. Podobný zásah nepamatují ani operátoři tísňové linky 158, ani samotní zasahující policisté.

Jejich mluvčí vyzdvihl svědkovu všímavost. „Lidé mnohdy neváhají ani minutu, a pokud se jim něco nezdá, oznámí to na tísňovou linku 158. V tomhle případě stačilo málo a mohlo dojít k netradiční, ale možná i tragické dopravní nehodě,“ dodal Bílek.

Autor:
Vstoupit do diskuse