O nečekané vzrušení se na pěší zóně v centru Karlových Varů muž postaral v pondělí před 17. hodinou. Jeho zastávka u prodejního automatu měla nečekanou dohru.

„Automat mu zřejmě po vložení finanční hotovosti nevydal zboží. To muže pobouřilo, a tak do něj udeřil pěstí,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek. Ani to ovšem nezabralo. Na řadu tak přišly kameny, které sebral od nedaleko rostoucího stromu. Ty pak začal po stávkujícím přístroji metat.

Při házení kamenů navíc muž podle policie poškodil i výlohu dveří nedaleké provozovny. Po sečtení všech škod dospěli policisté k částce přibližně 20 tisíc korun.

Zadržení naštvaného zákazníka prodejního automatu bylo dílem několika minut. „Nedaleko místa činu jej zadržela hlídka strážníků, která k události vyjela,“ řekla Nikola Záhorová, mluvčí Městské policie Karlovy Vary.

Po zadržení strážníkům řekl, že za jeho agresivní chování může závislost na drogách. Do automatu prý hodil 200 korun, ale ten zboží nevydal. Proto do něj kopal a poté i házel dlažební kostkou.

Strážníci zadrženého muže předali kolegům z Policie ČR. Ti jej podezírají z přečinu poškození cizí věci. „V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ doplnil Jan Bílek.