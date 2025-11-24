Obvinění, která kriminalisté vznesli, se týkají dvou mužů ve věku 57 a 58 let a firmy zabývající se úklidem a ostrahou budov. „V letech 2022 až 2024 podávali prostřednictvím datové zprávy Úřadu práce v Praze žádosti o příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením,“ konstatoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Žádosti byly ovšem podložené padělanými listinami. „Ty měly být vystaveny například správou sociálního zabezpečení, finančním úřadem či zdravotní pojišťovnou,“ vysvětlil Kopřiva.
Nepravdivá byla podle kriminalistů i dobrozdání firmy, že vůči těmto institucím nemá společnost ke dni podání žádostí žádné dluhy. „Oba obvinění jednali s úmyslem neoprávněně obohatit svou společnost a zároveň věděli, že společnost má vůči těmto institucím dluh,“ řekl policejní mluvčí.
Na základě takto zfalšovaných listin úřad práce společnosti postupně vyplatil téměř 56 milionů korun z 66 milionů korun požadovaných v rámci podaných žádostí.
Dalšího podobného jednání se obvinění dopustili v srpnu roku 2024, kdy jménem společnosti požádali u bankovní instituce o poskytnutí kontokorentního úvěru do výše osmi milionů korun, a účelově určeného úvěru v maximální výši čtyři miliony korun. I tuto žádost obvinění podložili padělanými potvrzeními o tom, že firma nedluží.
„Společnost v tu doba měla u uvedených institucí dluh, čehož si byli oba dobře vědomi. Na základě nepravdivých údajů společnost požadovaný úvěr získala. Následně z něj bylo postupně vyčerpáno téměř sedm milionů korun.
„Dvojice obviněných mužů tímto svým jednáním způsobila celkovou škodu téměř 64 milionů korun. V případě prokázání viny hrozí oběma mužům trest odnětí svobody až na deset let,“ doplnil Jakub Kopřiva.