Nonstop služba, plný stav i tísňová linka. Ašští strážníci doplnili stavy

„Stávající telefonní čísla na služebnu městské police zůstávají i nadále funkční. Vytočit pouze linku 156 je však jednodušší, přehlednější a snadno zapamatovatelné řešení,“ uvedl mluvčí města Milan Vrbata.
Podle jeho slov se přivolání pomoci díky tísňové lince 156 zrychlí. Obyvatelé i návštěvníci města mohou jednotné a všeobecně známé telefonní číslo, které je standardem ve většině měst Česka, využívat od 9. ledna.
Protože z technických důvodů není možné zřídit samostatnou linku pro menší správní celky, je při přesměrování hovorů využíván systém hlasového rozcestníku.
|
Policistů je v regionu málo, města stále více spoléhají na strážníky
„To znamená, že po vytočení čísla 156 se volajícímu nejprve ozve automat, který nabídne volbu města. Aš je pod volbou 3,“ upřesnil Vrbata. Informaci o možnosti využití linky 156 město umístí na dostupná místa a na web, ašští strážníci ji také vylepí na služební vozidla.
Na Chebsku je možné se prostřednictvím linky 156 dovolat na dispečink Městské policie Cheb. To je možnost 1. Volba 2 slouží pro kontaktování strážníků v Mariánských Lázních, kde tuto linku zprovoznili v červnu 2024. Na linku 156 přitom mohou být napojeny pouze městské policie s nepřetržitou službou.
|
Strážníkům v Sokolově chybí lidé, uchazeči vyhoří na psychotestech
„V současnosti máme plný stav, tedy dvacet strážníků,“ potvrdil mluvčí města Milan Vrbata s tím, že ještě nedávno jich v Aši dohlíželo na klid a pořádek devět. Zlepšením mzdových podmínek a dalšími benefity se povedlo počty strážníků zvýšit.
Město nabídlo například volný vstup na městská sportoviště i kulturní akce, masáže nebo permanentky do posilovny. Významným benefitem je také možnost získat městský byt nebo příspěvek na dojíždění.