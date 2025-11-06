Zloděj vykrádal auta a způsobil škody za statisíce, jedno jen schválně poškodil

  15:54,  aktualizováno  15:54
Jen pár dní trvalo řádění osmačtyřicetiletého muže původem ze Znojma v chebských ulicích. Za krátkou dobu se ale stal postrachem majitelů aut. Stihl jim způsobit škodu za 400 tisíc korun. Za to mu hrozí tři roky vězení.
Dopadený zloděj vykradl v Chebu několik aut, u nichž rozbíjel okna.
Dopadený zloděj vykradl v Chebu několik aut, u nichž rozbíjel okna. | foto: Policie ČR

Podle policistů řádil v ulicích města na přelomu října a listopadu. Jeho modus operandi byl prakticky neměnný: rozbít okno auta a z kabiny vzít, co se dá.

„Obviněný muž měl na přelomu října a listopadu letošního roku vniknout v Chebu do několika zaparkovaných vozidel,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Z aut pak odnášel vše cenné.

Uklízečka zamkla zloděje v šatně, přesto si nedal říct. Loupit pak šel střechou

Ve výčtu odcizených věcí tak lze najít například tablet, mobilní telefon, peníze či brýle. „V jednom případě do vozidla pouze vnikl, ale nic neodcizil, pouze ho poničil,“ upřesnil Kopřiva.

Dopadený zloděj vykradl v Chebu několik aut, u nichž rozbíjel okna.

Na konto si připsal i jednu krádež na čerpací stanici, odkud odcizil karton cigaret. Po sečtení všech škod, které osmačtyřicetiletý muž způsobil, dospěli policisté k sumě 400 tisíc korun.

Kriminalistům, kteří jednotlivé případy rozplétali, se podařilo muže zadržet. Rozhodnutím chebského soudu skončil ve vazbě. Za krádeže a poškození cizí věci mu hrozí tříletý trest vězení.

