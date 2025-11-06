Zloděj vykrádal auta a způsobil škody za statisíce, jedno jen schválně poškodil

Podle policistů řádil v ulicích města na přelomu října a listopadu. Jeho modus operandi byl prakticky neměnný: rozbít okno auta a z kabiny vzít, co se dá.
„Obviněný muž měl na přelomu října a listopadu letošního roku vniknout v Chebu do několika zaparkovaných vozidel,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Z aut pak odnášel vše cenné.
Ve výčtu odcizených věcí tak lze najít například tablet, mobilní telefon, peníze či brýle. „V jednom případě do vozidla pouze vnikl, ale nic neodcizil, pouze ho poničil,“ upřesnil Kopřiva.
Na konto si připsal i jednu krádež na čerpací stanici, odkud odcizil karton cigaret. Po sečtení všech škod, které osmačtyřicetiletý muž způsobil, dospěli policisté k sumě 400 tisíc korun.
Kriminalistům, kteří jednotlivé případy rozplétali, se podařilo muže zadržet. Rozhodnutím chebského soudu skončil ve vazbě. Za krádeže a poškození cizí věci mu hrozí tříletý trest vězení.