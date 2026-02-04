Děti se otrávily technickým konopím, zneužily volně dostupné výrobky

  13:34,  aktualizováno  13:34
Desítku případů zdravotních problémů dětí, které požily výrobky ze sušeného technického konopí, řeší od začátku roku policisté v Karlovarském kraji. Volně dostupné výrobky obsahovaly syntetický kanabinoid, který je silnější a nebezpečnější než přírodní THC.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Výrobky z technického konopí jsou určené například k výrobě léčivých mastí. V žádném případě ale ne ke kouření nebo přímému požití. Mohou je koupit pouze lidé starší 18 let.

„Následnou expertízou bylo zjištěno, že tyto výrobky, které děti požily, obsahovaly látku, jež je v České republice nelegální a zakázaná,“ konstatovala policejní mluvčí Zuzana Churáňová.

Podle expertízy jde o syntetický kanabinoid, který je mnohem silnější než přírodní THC. „Tato látka může u uživatelů způsobit vážné zdravotní komplikace, záchvaty, halucinace a podobně,“ řekla mluvčí.

Jednotlivé případy v současné době vyšetřují policisté. Podle Churáňové bude to, jak se zakázaná látka do volně prodejných výrobků dostala, řešit Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Policisté apelují zejména na rodiče, aby byli ostražití a své potomky poučili o nebezpečnosti podobných výrobků. „I když na první pohled vypadají jako usušená rostlina a prodávají se legálně, mohou obsahovat látky, které ovlivňují mozek a můžou ho poškodit,“ upozornila Churáňová.

Na rizika opakovaně při besedách ve školách upozorňují i policejní preventisté. „To, že se výrobky z technického konopí prodávají legálně, neznamená, že je to bezpečné. Zvláště ne pro děti,“ dodala policejní mluvčí.

