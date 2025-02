Obří případ padělání bankovek za miliony, policie stíhá 60 lidí z celého Česka

„Většina obviněných je z Chebska, respektive z Aše a okolí. Mezi šedesátkou obviněných je i několik lidí z různých koutů České republiky, jako například z Kladna, Domažlic, Čáslavi, Pardubic, Prahy, Brna či Benátek nad Jizerou. Kriminalisté se touto rozsáhlou trestnou činností zabývali déle než dva roky,“ uvedl mluvčí karlovarské krajské policie Jakub Kopřiva.

Věk lidí, které hospodářská kriminálka stíhá, je od 17 do 60 let. Výrobě padělaných bankovek se věnovali od března 2023 do prosince loňského roku. Vytiskli několik tisíc bankovek různé nominální hodnoty, které pak zejména na Ašsku dávali do oběhu jako pravé.

„Ve většině případů padělané bankovky vkládali do vkladových bankomatů a poté obratem finanční prostředky z bankomatů vybírali, samozřejmě jim bankomat vydal jinou, pravou, bankovku,“ přiblížil mechanismus uvádění padělků do oběhu Kopřiva. Ačkoliv nebyly bankovky dobré kvality, podařilo se padělatelům vkladové automaty ošálit.

V několika dalších případech se ovšem pokoušeli padělanými bankovkami i platit na různých místech. „Obvinění fungovali jako organizovaná skupina, ale někteří v uvedeném období fungovali i jako jednotlivci,“ doplnil mluvčí.

Mezi nejčastěji padělané bankovky patřily dvoutisícovky. Jenom těch vyrobili zhruba za dva miliony. Při domovních prohlídkách zajistili kriminalisté několik počítačů, tiskáren a řadu padělaných bankovek. Podle Kopřivy je riziko, že by ještě nějaké bankovky byly v oběhu, minimální.

Většinu obviněných vyšetřují kriminalisté na svobodě. „Někteří z nich jsou v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody za jinou trestnou činnost, zejména majetkovou. V případě prokázání viny hrozí obviněným trest odnětí svobody od jednoho do osmi let,“ dodal Jakub Kopřiva.