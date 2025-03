Ředitelka inovačního centra: Každý, kdo začne podnikat, je pro mě hrdina

„Fungujeme hlavně jako takové inkubační místo pro začínající podnikatele,“ přiblížila Radka Murasová v rozhovoru.

Studovala jste v zahraničí. Co vás vedlo k návratu do Karlovarského kraje?

Na konci bakalářského studia v oboru mezinárodní obchod na vysoké škole ekonomické jsem měla obrovskou touhu vyrazit studovat do zahraničí. Hledala jsem studium v zemích, kde bych neměla jazykovou bariéru. Nakonec jsem se rozhodla pro Itálii. Na Boloňské univerzitě jsem objevila mezinárodní program zaměřený na podnikové řízení.

Při studiu jsme úzce spolupracovali s firmami, výuka byla praktická. Ke konci náročného studia se mi začaly otevírat skvělé kariérní příležitosti jak v Itálii, tak v Čechách. V Karlových Varech jsem ale měla partnera, který moje nadšení pro život v zahraničí příliš nesdílel. Vrátila jsem se tedy zpět a založila rodinu. Věřila jsem, že znalosti a zkušenosti mohu využít i zde.

Jak vznikl nápad pomáhat podnikatelům? Cítila jste, že jim podobná podpora chybí?

Při pobytu v zahraničí jsem často navštěvovala coworkingová centra (sdílený pracovní prostor pro nezávislé profesionály pozn. red.). Jejich atmosféra se mi vždy líbila. To mě přivedlo k nápadu vybudovat podobné centrum v Karlových Varech v areálu bývalé vodárny.

Při přípravě projektu jsem se seznámila s dvěma nadšenci, které lákala myšlenka založit inovační centrum (centrum zaměřené na pomoc podnikatelům s rozvojem pozn. red.). Karlovarský kraj byl tehdy jedním ze dvou regionů, kde taková instituce chyběla.

Proto vznikl INION. Vnímali jsme velkou potřebu podpořit začínající podnikatele a také vytvořit komunitu, která by měla příležitost se setkávat, vzdělávat a společně se rozvíjet. Při rozjíždění vlastních projektů mi tato možnost chyběla. Snaha vytvořit toto prostředí tedy vznikla z vlastní potřeby, která se postupně rozvinula ve snahu vytvořit motivující a podporující prostředí pro všechny, kdo v kraji, a vlastně i pro něj, něco hodnotného tvoří. Vnímám to jako takové naše poslání.

Na webu nazýváte každého, kdo se pustí do podnikání, hrdinou. Můžete tuto myšlenku přiblížit?

Definici jsem převzala z jednoho článku, ale je přesná. Náš kraj je spojený s negativními konotacemi a myšlenkou, že se tu nedá nic dělat. Každý, kdo se na situaci podívá jako na příležitost, je pro mě hrdina a zaslouží si adekvátní podporu a průvodce. V INIONu se dlouhodobě snažíme být právě takovým spolehlivým průvodcem na cestě podnikáním v Karlovarském kraji.

Jak si podle vás mají začínající podnikatelé získat místo v zaběhlé konkurenci?

Důležité je nebát se být unikátní, budovat dlouhodobě značku. A samozřejmě chápat dobře svoji jedinečnou hodnotu, kterou zákazníkovi se svými produkty či službami přináším.

Coworkingové centrum zde zatím nemá tradici. Mají o tento způsob práce lidé zájem?

Nemá tradici, ale veliký potenciál stoprocentně. Coworkingové členství umožňuje podnikatelům a tvůrcům sdílet prostor s ostatními. Je to flexibilnější, levnější a udržitelnější než běžný pronájem. V INIONu máme prostor, který se dá takto využívat. Je to zajímavá varianta i pro malé týmy či freelancery, jejichž práce na dálku s počítačem je velmi často osamocená. Coworking jim dává příležitost se v rámci práce potkat s někým osobně.

Které další projekty nabízíte?

Máme dvě linky spolupráce. Jednak jde o rozvojové programy na míru pro určité cílové skupiny, které zahrnují například studenty nebo kreativce. Pro ně připravíme sérii workshopů a konzultací, během kterých mohou systematicky rozvíjet svůj podnikatelský záměr.

Aktuálně máme otevřený Program OVACE pro podnikatele z kreativních odvětví. Ten startuje v dubnu a je otevřený pouze pro projekty z kraje. Díky spolupráci s Agenturou 4K je zdarma. Dále nabízíme konzultace na míru. Ty jsou zaměřené na konkrétní oblasti podnikání jako finance, marketing či strategie. Máme vytvořenou síť expertů, se kterými spolupracujeme. Tato služba je zpoplatněná.

Můžete zmínit podnikatelský příběh, který vás zaujal?

Mám jich poměrně dost, ale budu jmenovat naše nejčerstvější úspěchy. V programu pro studenty mi dělá radost Adéla Bielová se svou kosmetikou a prvním produktem, ochranným krémem Biel Eco Shield. V říjnu vyhrála studentskou soutěž, její krém je na cestě na český trh. Z programu pro kreativní podnikatele mohu zmínit Biolumos, designové produkty využívající kouzlo svítící přírody, či první udržitelnou půjčovnu hraček v Karlových Varech, která nese název Hraní k mání.

Co dále v INIONu chystáte?

Kromě rozvojového programu pro kreativce intenzivně pracujeme na přípravách festivalu Maker Faire. Jedná se o největší festival tvůrců, vynálezců a inovátorů v České republice. Letos se koná 29. března a bude se hodně zabývat tématem vesmíru. Je to pro nás další příležitost ukazovat projekty, které prošly našimi programy, nebo naopak šance najít nové nadšence, kterým jejich koníček můžeme pomoct proměnit v udržitelné podnikání.

Máte celou řadu aktivit. Jak se je daří skloubit?

Veškeré aktivity, kterým se věnuji, spolu souvisí a navzájem se doplňují. Mám kolem sebe skvělý tým lidí a partnerů, se kterými projekty realizujeme. INION je důležitým hráčem v inovačním ekosystému kraje. Fungujeme hlavně jako inkubátor pro začínající podnikatele. Pomáháme jim utřídit si myšlenky, vytvořit business plán.

Společně hledáme relevantní partnery a první potenciální zákazníky. Dlouhodobě sledujeme, co se děje na státní a regionální úrovni v jiných krajích, a přispíváme hodnotnými návrhy v oblasti podpory podnikání a inovací také do regionální politiky.

Jsem také součástí týmu, který stojí za realizací Kreativního centra VARY&TE. Nově jsme s dalšími podnikatelkami z regionu založily organizaci zaměřenou na podporu ženského podnikání. V Institutu lázeňství a balneologie jsem garantem pro transfer technologií a znalostí v projektu Centrum lázeňského výzkumu. Společným pojítkem jsou inovace a podnikání.

V jaké fázi je projekt kreativního centra VARY&TE?

Kreativní centrum, které budujeme, bude místem, kam chceme naše aktivity převést, a také je rozšířit o nové služby v oblasti vzdělávání i rozvoje podnikání. Těším se na možnost prototypování v nové dílně nebo na příležitost učit zájemce pracovat s technologiemi jako 3D tisk nebo virtuální a rozšířená realita.

Plány VARY&TE jsou obsáhlé. Co je pro letošek prioritou?

Obsahu máme připraveno opravdu mnoho. Vše je otázka aktuální potřeby a poptávky. Stejně důležité jsou také lidské a finanční zdroje. V tomto roce bude nejzásadnější centrum dostavět a otevřít v pilotním provozu, který nabídne první vzdělávací činnosti.

Domníváte se, že je zde dostatek kreativců a podnikatelů, kteří budou mít zájem centrum využívat?

Výhodou je zmíněné propojování aktivit. Inovační centrum INION má již poměrně silnou komunitu podnikatelů a kreativců, kteří s námi spolupracují a chodí na naše akce. Tuto komunitu si chceme do VARY&TE přenést. Pravidelně realizujeme i aktivity pro studenty a slyšíme, že jim takové místo ve městě chybí.

Snažíte se propojovat lidi, firmy i instituce. Jak jste úspěšní?

Se vší pokorou si dovolím tvrdit, že jsem taková chodící kartotéka kontaktů. Lidé mě pravidelně oslovují s žádostmi, zda bych jim neporadila, na koho se mají obrátit, kde získat potřebné kontakty na zákazníky nebo instituce.

Při startu podnikání je důležité, aby vám někdo pomohl otevřít dveře a udělat první krok k úspěchu. Z našich networkingových akcí mohu pak zmínit například speedating. Ten organizujeme ve spolupráci s Agenturou CzechInvest v různých oblastech od kreativních služeb až po automatizaci, digitalizaci, průmyslový development či nemovitosti.

Pořádáte workshopy a kurzy. Můžete je představit?

Nabízíme například akademii měkkých dovedností nebo kurzy digitálního vzdělávání v oblasti umělé inteligence či blockchainu. Ty organizujeme ve spolupráci s partnery na pravidelné bázi a máme skvělé ohlasy, což nás velice těší.

Jaké jsou vaše plány v příštích letech?

Směr si držíme dlouhodobě, ale trh se mění a s ním i potřeby, na které musíme službami reagovat. Ráda bych, aby INION a nově vznikající VARY&TE byly hodnotnými partnery v podpoře inovací a podnikání v Karlovarském kraji a aby zde vznikla silná komunita pro podnikatele a kreativce.