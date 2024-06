Tři počítačové podvody denně. Kyberkriminality v kraji neustále přibývá

Za první tři měsíce loňského roku řešili policisté počítačovou kriminalitu ve 259 případech. „Za stejné období letošního roku jich bylo 310,“ upřesnil krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. To vychází na více než tři podvody denně.

Podle policejních statistik se nejčastěji jednalo o případy, kdy pachatel inzeruje zboží, nechá si ho zaplatit, ale nikdy ho neodešle. Letos jich bylo už 98. Dalších 56 případů se týká podvodných e-shopů. Podobný počet záznamů ve statistice mají i případy, kdy podvodníci volají svým obětem a nabízejí jím „úžasné“ investice. Těch bylo ve zmíněném období 58.

Nechybí ale ani podvody, kdy se nejrůznější vykukové vydávají za šéfy, a snaží se obalamutit finanční účetní k zaslání nemalých částek na cizí účty. Takových případů evidují policisté šest.

Stejně jako stoupají počty napálených lidí, letí nahoru i celková suma způsobených škod. Před několika dny přišla o 600 tisíc korun čtyřiačtyřicetiletá žena z Karlovarska, která odpověděla na inzerát nabízející výhodnou investici. Vyplnila vstupní dotazník a následně ji pomocí chatovací aplikace oslovil neznámý člověk, který se vydával za finančního poradce.

„Žena si za tímto účelem sjednala úvěr ve výši téměř 600 tisíc korun. Po vzájemné telefonické komunikaci měla ze svého internetového bankovnictví neznámé osobě na bankovní účet v několika případech finance zaslat s tím, že to má být pouze na několik hodin, přičemž jí následně peníze budou vráceny,“ popsal případ policejní mluvčí Jan Bílek. O peníze přišla a pachateli hrozí případný trest pěti let vězení.

O půl milionu připravili podvodníci zase pětasedmdesátiletou ženu z Aše. Ta se seznámila na sociální síti s cizincem, který jí tvrdil, že je uvězněný a na svobodu se dostane po zaplacení kauce. Obelhaná žena ji uhradila, to ale podvodníkům nestačilo.

Oslovila ji zatím neznámá žena s tím, že platba neproběhla a nabídla jí pomoc. Seniorka jí ofotila svou občanku a do mobilního telefonu si nainstalovala aplikaci, která slouží ke vzdálené správě. Bez jejího vědomí si pak pachatelé z jejího účtu do zahraničí poslali několik plateb ve výši téměř 500 tisíc korun.

„Důrazně varujeme před podobným podvodným jednáním! Neinstalujte si do svých zařízení software pro vzdálený přístup! Podobných případů evidují kriminalisté bohužel více,“ varuje důrazně policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Volá bankovní úředník? Už to je podezřelé

Jenomže lidé jsou stále neopatrní a na internetu často reagují na podvodné inzeráty. Na sociální síti zahlédl zajímavou reklamu šestatřicetiletý muž ze Sokolovska. Slibovala snadný výdělek prostřednictvím investice do kryptoměn. Muž uvěřil této strategii a jeho zkušenost ho vyšla na téměř 50 tisíc korun.

Jednapadesátiletý muž z Chebska chtěl investovat své peníze. Jenže přitom do svého počítače nainstaloval software pro vzdálenou správu. Když po něm neznámý volající chtěl, aby potvrdil bankovní převody ze svého účtu, a to pod zástěrkou převodu výnosu z investice, reagoval na to potvrzením několika odchozích plateb. Škoda je téměř 800 tisíc korun. Pokud bude pachatel dopaden a odsouzen, hrozí mu až osm let vězení.

Policisté proto znovu varují. Volá bankovní úředník a tvrdí, že máte účet v ohrožení? V tom případě pozor! Skuteční bankovní úředníci tak nikdy nepostupují. Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy či e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu.

Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. Nezadávejte a ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám někdo bude diktovat po telefonu, ani nikomu nesdělujte či nepřeposílejte potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak nikomu nedávejte vzdálený přístup do vašeho počítače. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku.

„Pokud vás naznačeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte,“ nabádá policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

24. dubna 2024