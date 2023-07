Kdo nestál o horko, zmizel do podzemí. Doly a štoly na Karlovarsku lákají

Středověké doly Mauritius u Abertam a Jeroným u Čisté nebo Štola č. 1 v Jáchymově. To vše jsou jen některá důlních děl přístupných veřejnosti. Kromě atraktivní prohlídky tu byl i jeden bonus navíc. Ve všech se teplota stabilně pohybuje mezi 6 až 10 stupni.

„Musím se přiznat, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli pro prohlídku podzemí. Variant pro sobotní den bylo hned několik. Ale rozhodlo právě to vedro,“ uvedla Lena Jakubčáková, která se synem Jankem se vydala do Štoly č. 1.

Mezi památky na těžbu stříbrných i uranových rud patří právě i areál štoly č. 1 a sousední důl Svornost. Ražba štoly proběhla v rámci rozsáhlých průzkumných prací bývalými Jáchymovskými doly v letech 1952 – 1953. Je dlouhá 230 metrů a jedna z bočních chodeb protíná kdysi těženou stříbronosnou žílu Evangelist. K vidění je tu i expozice staré důlní techniky.

Když chtěl někdo prchnout před horkem pod zem, neznamenalo to, že uspěje. Zájem o návštěvu starých dolů je nyní enormní.

„Doporučujeme zájemcům o prohlídky, aby se raději objednali dva až tři dny předem. Jinak se jim může stát, že jsou všechny exkurze už obsazeny. Chodí se s průvodcem a ve skupinách, počet osob je limitován,“ řekl Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, které má Jeroným i svornost v péči.

Podle Runda roste počet lidí, kteří se chtějí dostat na prohlídku, úměrně s růstem venkovní teploty. „V době letních prázdnin máme největší návštěvnost, jež se s vedrem ještě zvyšuje. Že mnoho lidí dává přednost stínu a chladu před návštěvou koupališť potvrzuje i více turistů mířících do expozic sokolovského muzea. Jelikož sídlí v zámku ze 17. století a má fortelné zdi, i tady je příjemný chládek zaručen,“ dodal Rund.