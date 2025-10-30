Ve školce na Chebsku unikal plyn, děti s učitelkami musely do vedlejší budovy

V mateřské škole v Novém Kostele na Chebsku zasahovali ve čtvrtek ráno hasiči. Jejich výjezd si vyžádal únik plynu z tlakových lahví v přístěnku školky.
Přivolaní hasiči odpojili přívod plynu a odvětrali budovu školky.
Přivolaní hasiči odpojili přívod plynu a odvětrali budovu školky. | foto: HZS Karlovarského kraje

Dvě velké plynové lahve má školka v přístěnku mimo budovu. Zřejmě slouží pro potřeby kuchyně. Zápach unikajícího plynu v budově přinutil děti i učitelky objekt opustit.

„Přivolaní hasiči uzavřeli přívod plynu a budovu odvětrali,“ konstatoval Patrik Žižka, mluvčí Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Školka podle něj nesmí do vyřešení závady přívod plynu používat.

Ještě před příjezdem jednotky se děti narychlo přesunuly do sousední budovy. Po necelé hodině se všichni mohli vrátit.

