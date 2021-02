Otevřete hranice sanitkám! Převoz pacientů do Německa chtějí herci i sportovci

Mnozí z Karlovarska pocházejí, s krajem je spojena jejich profesní kariéra nebo podnikání a není jim jedno, s jakými potížemi se oblast potýká. Z herců, kteří divadelní kariéru začali právě v Západočeském divadle v Chebu, podpořil petici například herecký klan Krobotů – režisér Miroslav Krobot, herečka Hana Doulová Krobotová i jejich dcera herečka Lenka Krobotová.

Situace v kraji není lhostejná ani loutkoherečce Daniele Vackové, která se mnoho let účastní projektu Loutky v nemocnici, nebo herečce Valérii Zawadské.

„V Chebu jsem žila čtyři roky, ale zážitků a vzpomínek z té doby mám jako za čtyřicet let, a přátelé mi tu zůstali dodnes. Vím, že příhraniční spolupráce tady není formální, a nechápu, proč nevyužít nabídku z německé strany, která přišla přesto, že situace v Německu rovněž není jednoduchá,“ říká známá dabérka.

K ní se přidala herečka Tereza Kostková, jejíž jméno je rovněž spojeno s působením v Západočeském divadle: „Bez ohledu na období, zřízení, náladu, na to, zda je ‚noc či den‘, nesmí, obzvláště pak ve společnosti, která sebe samu označuje za vyspělou, být debat o tom, že se člověku zraněnému, nemocnému nebo jinak vyžadujícímu pomoc lékaře dostane ošetření na nejbližším možném místě. Neexistuje důvod, který by mohl rozhodnout jinak. Potřebuje-li někdo pomoc, pak nejblíž, kde to jde. Hranice, stejně jako tlustá čára, není zeď. Aspoň v to stále doufám. Není hanba pomocnou ruku stisknout. Právě od toho nejsme na Zemi sami.“

Podpora od sportovců

Ze sportovců se k petici připojili například chebský rodák Daniel Škvor, mistr světa v K1 a bojovník MMA v populárním Oktagonu, fotbalista František Veselý mladší, bývalý hráč Slavie, RH Cheb a juniorský reprezentant ČR, nebo trenér Dušan Uhrin starší, který v prvoligové chebské fotbalové historii zanechal snad nejvýraznější stopu.



Dnes úspěšný kouč podniká v nedalekých Františkových lázních, kde vlastní a provozuje lázeňský dům. „Nevidím sebemenší důvod, proč nabídku německé strany nevyužít. Je to rychlé, levné, logické,“ říká Dušan Uhrin, který má s německým zdravotnictvím vlastní zkušenost.

To je názor i slávistické střelecké legendy Ivo Knoflíčka. Také on poznal německou lékařskou péči. Působil v hamburském klubu St. Pauli a Bochumi a k Chebu, kde v 80. letech hrál za RH Cheb, má vřelý vztah. Loni si do města jel pro ocenění nejlepšího sportovce regionu.

S nimi souhlasí i kanonýr Pavel Kuka, odchovanec Slavie Praha, vicemistr Evropy z roku 1996, který v Chebu při základní vojenské službě rovněž prožil kus fotbalového života: „Jestliže převoz do německého zdravotnického zařízení je rychlý, pohodlný a logisticky nejschůdnější, neměl by nikdo zvažovat, co je politicky pro něj nebo pro jeho stranu prospěšné, ale myslet na místní lidi,“ zdůrazňuje.

Petice vznikla na začátku ledna

Výzva je stále aktuální nejen vzhledem k situaci v chebské nemocnici, ale i kvůli tomu, že saský premiér Michael Kretschmer ve čtvrtek opět nabídl českému premiérovi Andreji Babišovi pomoc.



Petice vznikla 10. ledna v reakci na situaci v chebské nemocnici, kde začíná kolabovat intenzivní péče o pacienty. V této souvislosti upozornil primář tamního interního oddělení Stanislav Adamec, že může docházet k protiprávní selekci pacientů. Doplnil, že personál řady nemocničních oddělení je dlouhodobě vyčerpaný, řada lékařů je na hraně svých sil a bez jakékoliv blízké vize na stabilizaci celé situace.

Za této situace přichází nabídka vlád Saska a Bavorska na převoz části pacientů do blízkých nemocnic za hranicemi. Jenže nezbytnou podmínkou přeshraniční pomoci je oficiální žádost české vlády. To však ministerstvo zdravotnictví odmítá s tím, že se vše zvládne řešit v rámci českých nemocnic. Petici, kterou kromě zdravotníků podpořili rovněž starostové řady měst a obcí Karlovarského kraje, podnikatelé, církevní představitelé, umělci, sportovci, je možné najít na petiční stránce .

„Situace v Chebu je neustále velmi vážná. Navíc mnoho lidí pobouřily nepravdivé informace o nemocnici a možnostech přeshraniční spolupráce, které médiím sděloval náměstek ministra zdravotnictví. Tato podpora je tak pro nás o to větší povzbuzení,“ doplňuje jeden z iniciátorů petice, chebský advokát Libor Dušek.