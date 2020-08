Pendolino spojí Karlovy Vary s Ostravou, trasu urazí za sedm hodin

12:30

Rychlovlaky Pendolino by měly od září zajíždět až do Karlových Varů. Z Chebu, kde v současnosti Pendolino svou cestu končí, by ve 21.40 pokračovalo přes Sokolov do krajského města. Ráno by se pak z Karlových Varů vydalo přes Sokolov, Cheb a Plzeň až do Ostravy.