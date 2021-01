Řidičům na chebském sídlišti usnadní život nové parkoviště za 12 milionů

Podle starosty Antonína Jalovce by se mělo jednat o hlídané parkoviště, které by nabídlo obyvatelům sídliště na sedm desítek parkovacích míst. Jak Jalovec upřesnil, město a společnost Terea, v níž Cheb drží padesátiprocentní podíl, se už dohodly na způsobu vypořádání pozemků.



„Víme, že situace ohledně parkování na tomto chebském sídlišti je tragická. Přestože se v minulosti navýšily kapacity na maximum, stále to nestačí. Jenže možnosti, jak dostupnost parkování řešit, jsou velmi omezené. Volných pozemků je tam skutečně málo. Proto jsme už před rokem vstoupili do jednání se společností Terea, ve které má město podíl, s tím, že bychom nové parkovací kapacity získali v areálu současné výtopny,“ řekl starosta Jalovec.

Vzhledem k tomu, že část pozemků, na nichž by mělo parkoviště vyrůst, patří městu a další část je majetkem společnosti Terea, obě strany se dohodly na vzájemném vypořádání. Město odprodá část pozemků společnosti Terea a přidá část peněz na vybudování parkoviště. Terea by pak vybudovala samotné parkoviště a také by jej spravovala.

Celkové náklady na stavbu by měly být okolo dvanácti milionů korun, město by přispělo pěti miliony. Podle Jalovce by konkrétní ceny za parkovací místo měla určit Terea. Výše poplatku by měla odpovídat zhruba ceně za parkovací stání ve městě, za něž dnes lidé platí tři tisíce šest set korun ročně.

Dohodu města a Terey už schválila valná hromada společnosti vloni v listopadu. Po převodu pozemků by tak stavba nového parkoviště na Zlatém vrchu mohla začít.