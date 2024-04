Parkoviště v kraji jsou plná, opět se mluví o stavbě parkovacích domů

Zejména v historickém centru Chebu je míst k parkování citelný nedostatek. Živelně parkující vozy navíc překážejí v průjezdu vozům integrovaného záchranného systému. Na přetřes tak přišel záměr stavět parkovací dům v ulici 26. dubna v prostoru za obchodním centrem nebo myšlenka proměnit na parkovací dům bývalou restauraci na sídlišti Zlatý vrch.

Ve stádiu studie byl plán vybudovat u nádraží polikliniku společně s parkovacím domem. Nic z toho se však neuskutečnilo, nedostatek míst k parkování ve městě přetrvává.

Citelný problém je například na parkovišti u autobusového a vlakového nádraží, které bývá zaplněné non stop, takže lidé, kteří odvážejí autem své známé na nádraží nebo jedou někam vlakem a potřebují zde auto odstavit, nemají kam.

Potřebují města v kraji více parkovacích míst? Ano 6 Ne 3

Ve spolupráci s dopravním inspektorátem město jedná o osazení závor na příjezdovou komunikaci k parkovišti a omezení parkování před nádražím. Cílem je, aby se tam auta mohla lépe střídat. Radní si od toho slibují, že se zbaví dlouhodobě stojících vozů, které místa k parkování blokují.

„Pokud tam někdo stojí třeba den, tak ať zaplatí nějakou symbolickou částku, ale jde o to, aby tam nestál týden, měsíc a podobně. Předpokládám, že devadesát minut zdarma, jak to funguje na náměstí, bychom ctili i na parkovišti u nádraží. Už i kvůli poště, jejíž zákazníci zde parkovací místa rovněž využívají. Myslím si, že do půl roku by mohla změna začít fungovat,“ řekl zástupce starosty Pavel Pagáč.

Investice se rychle vrátí, říká primátorka

Studii parkovacího domu u karlovarské Galerie umění vypracoval architekt Zdeněk Fránek. Na nedávné prezentaci projektu nechtěl spekulovat o tom, na kolik by výstavba přišla. Obecně platí to, že jedno parkovací místo v obdobné stavbě vyjde přibližně na milion korun.

Podle karlovarské primátorky Andrey Pfeffer Ferklové by měl být parkovací dům u galerie prvním, do kterého by město chtělo přímo investovat už vzhledem k předpokládané rychlé návratnosti vynaložených prostředků. Chtěla by, aby začal sloužit do tří let.

Parkovací dům zamýšlí magistrát vystavět na místě současného placeného parkoviště pro přibližně dvacet aut. Na něm ale ještě do poloviny 20. století stávaly zbytky někdejší kavárny a zahradní restaurace Sanssouci. Budovy ovšem začaly po první světové válce chátrat. V padesátých letech pak došlo na jejich demolici.

Vzhledem k tomu, že lokalita je v husté zeleni, navrhl architekt takovou podobu parkovacího domu, která do ní vzhledově zapadá a neruší. Fasádu holého železobetonového skeletu stavby proto pokryje ocelová síť, která bude sloužit jako podpora pro popínavé rostliny.

Mezi další projekty Kanceláře architektury města řešící stání vozidel patří také parkovací dům v Polské ulici v městské části Drahovice. I tady se počítá s využitím plochy, která nyní slouží jako parkoviště.

„Při příjezdu do Karlových Varů od Prahy individuální dopravou má strategickou pozici, není nutné projíždět dlouhé úseky městem a má přímou návaznost na základní komunikační kostru města,“ vysvětlili důležitost této lokality urbanisté na svých webových stránkách.