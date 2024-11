Někde památky ani v zimě neosiří, Bečov už připravuje oslavy relikviáře

„Běžné opravy a údržbu hradního areálu zvládáme za provozu,“ uvedla ředitelka loketského hradu Jana Těžká. Nevyloučila však, že v budoucnu bude nutné některé části hradu na přechodnou dobu uzavřít. „Až se pustíme do větších oprav, jako jsou například podlahy,“ naznačila ředitelka.

Ta v sobotu zahájila hned dvě výstavy. Už počtvrté v hradních komnatách ožívají krušnohorské vánoční zvyky. Součástí expozice je i výstava betlémů. Samotný hradní depozitář jich ukrývá na tři desítky. Letos poprvé však správa hradu při přípravě této části výstavy spolupracuje se soukromým sběratelem Tomášem Leichtem. Z jeho sbírky je i největší vystavovaný betlém.

Druhá výstava Nejkrásnější pohádky je, jak už její název napovídá, určená nejmenším dětem. „Do konce roku jich na hrad dorazí více než pět stovek,“ řekla o druhém lákadle zimy Těžká.

V Bečově návštěvnická sezona skončila 17. listopadu tradičním řemeslnickým jarmarkem a koncertem písní Karla Kryla. „V prosinci, a poté od března, však přijímáme předem domluvené skupiny patnácti a více osob,“ upozornil kastelán hradu a zámku Tomáš Wizovský.

V zimních měsících čeká pracovníky památky generální úklid všech prostor, péče o mobiliář, restaurování inventáře zámecké jídelny i příprava následující sezony. „Na tu máme spoustu plánů a překvapení. Chystáme například celoroční oslavy výročí 40 let od nalezení relikviáře svatého Maura,“ naznačil Wizovský.

Návštěvnická sezona roku 2025 začne v pátek 28. března a nabídne mimo jiné obnovenou zámeckou jídelnu či prezentaci vzácné mineralogické sbírky vévody Beaufort-Spontin. Ta se vrací z Národního muzea.

Také na zámku Kynžvart už turistická sezona skončila. Nicméně zámecké interiéry Metternichů i muzeum a kabinet kuriozit je možné až do 13. prosince stále navštívit. A to vždy v úterý a ve čtvrtek ve vybraných hodinách. Mimo to se zde první prosincovou sobotu chystá celodenní tvoření pro děti. Odpoledne se v kapli sv. Antonína uskuteční adventní koncert smíšeného pěveckého souboru Cantilo.

V době od 1. do 20. prosince zámek rovněž nabízí pro objednané skupiny prohlídku nazvanou Tajemství vánočních nocí a svátků světel. V posledním dnu v roce je možné v rámci Silvestrovských večerních prohlídek nahlédnout do knížecích salonů za svitu svíček.

Brána chebské císařské falce se nezavírá ani v zimním období. Tak jako každý rok přešel Chebský hrad od prvního listopadového víkendu do zimního návštěvnického režimu. To znamená, že lidé mohou památku navštívit o víkendech od 10 do 15 hodin. Veškeré hradní interiéry jsou sice z důvodu jejich nezbytné ochrany před nepříznivými klimatickými vlivy uzavřeny, ovšem vstup do celého hradního areálu je až do konce března zdarma.

Volně přístupné je rozlehlé hradní nádvoří s expozicí starověké a středověké mechanické artilerie. Projít je možné torzo románského paláce z doby císaře Fridricha I. Barbarossy, proslulého Rudovouse, na jehož severní stěně se do dnešních dnů dochovala trojice unikátních pětidílných sdružených románských oken s mramorovými sloupky. Návštěvníci se mohou pokochat pohledem na obrannou Černou věž.