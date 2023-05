Zámecký rybník v Kynžvartu i okolí potřebují úpravy, bez dotací to nepůjde

„Máme už zpracovaný projekt a připravenou veškerou dokumentaci. Podáme žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, a pokud se nám podaří podporu získat, mohli bychom dát do pořádku jedno z celkem asi třinácti vodních děl, které v okolí zámku jsou,“ uvedl kastelán Ondřej Cink. Podle jeho slov by vedle odbahnění rybník potřeboval opravu hráze, přelivu a zpevnění břehů.

Podle kastelána jde o vykácení náletových dřevin a výsadbě nových stromů. Vedle rybníka by měly vzniknout příbřežní podmáčené louky, kde by se dařilo vlhkomilným živočichům. V této souvislosti by mělo dojít i k modernizaci turistické infrastruktury. Konkrétně má na mysli parkoviště. Poblíž zámku jedno je, ale už zastaralé a náporu turistů nestačí.

„Proto uvažujeme o tom, že bychom na louce za rybníkem, naproti bývalé kovárně, vybudovali nové parkoviště a hlavní přístupovou cestu do zámku. Návštěvníkům by se z odstavné plochy přes nově upravený rybník otevřel dechberoucí pohled na náš zámek, následně by se k němu mohli po vrstevnici vydat,“ prozradil plány kastelán Cink.