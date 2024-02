Na zámku ve Valči snižují světelný smog, šetří peníze a objekt vypadá zajímavě

Došlo k omezení světelného znečištění, úspoře nákladů za elektřinu a budova nabízí i originální noční vzhled. „Světelný smog je aktuální téma. Má negativní dopady na lidi i přírodu. Proto jsme chtěli světelné znečištění omezit. Přestali jsme zámek nasvěcovat reflektory. V noci jsou místo toho rozsvícená světla v některých místnostech,“ uvedl Tomáš Petr, kastelán státního zámku Valeč.

„Rozsvíceno je dvacet až třicet procent místností. Vybrali jsme je podle toho, že jimi nevedou večerní prohlídky,“ doplnil kastelán s tím, že by se v budoucnu během noci mohla rozsvícená okna střídat. „Dalo by se to načasovat, aby se v určitý čas některé místnosti rozsvítily a jiné potemněly. To by mohlo působit zajímavě,“ řekl Petr. Tento způsob nasvícení může přilákat i více návštěvníků.

„Vypadá to, že se v objektech právě něco koná. Zámek působí i v noci živějším dojmem. Večerní procházka po parku má hned jinou atmosféru,“ podotkl Petr. Podle něj by noční svícení ve vybraných místnostech mohlo fungovat také v případě dalších památek. „Vedení Národního památkového ústavu už pořádalo na toto téma školení. Je tedy možné, že se připojí další hrady a zámky,“ dodal.