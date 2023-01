Kostel v Paliči už není ruina, opravený svatostánek může stát dalších sto let

Opravená je i poničená věž, na níž nechybí ciferník s ručičkami. Na hodinový stroj si ale památka ještě musí počkat. Za opravami stojí spolek Život na Dyleň, který se snaží propagovat a oživovat okolí magické hory. Pečuje rovněž o němé svědky historie zapomenutého regionu. Nebo o to, co z nich zbylo.

„Chyběly nějaké dva roky, a střecha kostela by se zřítila. V Paliči by zůstalo jen torzo s obvodovými stěnami, podobně jako ve Vysoké. Spadla by i věž, protože jeden její roh už byl rozpadlý a pobořený. Kdyby se to samé stalo vedle, byl by to konec,“ vzpomíná Jiří Maliňak ze spolku Život na Dyleň. Teď už má kostel to nejhorší za sebou a podle odborníků může stát dalších sto let.

Opravy jdou ale pomalu. Na střeše se pracovalo tři roky, další tři roky trvalo, než se podařilo po částech obnovit fasádu.

„Spolek, to je nevýdělečná záležitost. I když získáme dotaci, část peněz musíme do projektu dosypat. Někdy polovinu, jindy třeba čtvrtinu. A kdo dá v této době nějaké peníze na kostel,“ pokládá Maliňak řečnickou otázku a dodává, že spolek památku opravuje od roku 2015.

Opravovaný kostel se stal místem setkávání

Naposledy přišly na řadu výplně otvorů. Kostel nově zdobí vysoké dvoukřídlé dveře z tvrdého dřeva, nová jsou i dvě okna. Následně bude rekonstrukce pokračovat uvnitř. Ale až poté, co se zde uskuteční památkový průzkum.

„Měl by odhalit, zda na zdech nejsou fresky nebo jestli se v interiérech neskrývají nějaké cenné stavební prvky. Vzhledem k tomu, že se chystáme obnovit izolace, budeme odhalovat podlahy kolem stěn. I tady se musí nejprve rozhlédnout památkáři a archeolog. Teprve až bude průzkum hotový, otevře se cesta k dalším opravám,“ konstatuje Maliňak.

Přestože paličský kostel během let přišel o veškeré své vybavení, už nyní slouží jako místo k setkávání. Konají se tu třeba obnovené anenské poutě, rozsvěcení vánočního stromu, koncerty či výstavy. Není výjimkou, že se tu lidé sejdou i bez důvodu, prostě jen tak. „Život se tu začíná měnit k lepšímu,“ dodává Jiří Maliňak.

Díky nadšencům má stavba naději na záchranu

Pozdně barokní kostel sv. Anny vznikl v letech 1751-1756 přestavbou starší kaple nad zámeckým areálem v severní části vsi Palič. Roku 1840 byl klasicistně upraven a rozšířen.

Později začal sloužit řádu milosrdných sester, které v Chebu provozovaly rozlehlý klášterní komplex a v Paliči vlastnily hospodářství. Po válce připadl majetek státu.

Během 2. poloviny 20. století neudržovaný svatostánek postupně zchátral. Na jaře 2007 byl bezplatně převeden do vlastnictví pražského nadačního fondu Light-House. Plánované záchranné práce se však neuskutečnily.

V říjnu 2014 kostel v aukci změnil vlastníka, od listopadu téhož roku pracuje spolek Život na Dyleň společně s majiteli a řadou nadšenců na jeho záchraně.