Hradní bastion se ukáže v plné polní s expozicí věnované vojenské historii

„Prostory budou od soboty 1. dubna zpřístupněny i se zbrusu novou expozicí,“ uvedl kastelán Tomáš Dostál. Nová stálá výstava představí návštěvníkům vybraná militaria, tedy vojenskou výzbroj a výstroj od raného středověku do období napoleonských válek. Tedy od 11. století do počátku 19. století.

„Expozice bude velkým lákadlem především pro milovníky vojenských dějin. Poučení zde ovšem najdou i ostatní návštěvníci. Budou se moci seznámit s několika vybranými válečnými epizodami, které se v minulosti dotkly historie města Chebu,“ řekl kastelán.

Butlerův dragoun v plné polní

K vidění budou například zbraně používané husitskými vojsky při obléhání Chebu na počátku roku 1430, těžký obléhací moždíř z výzbroje švédské armády, jež Cheb dobyla v roce 1647 nebo pevnostní kanón habsburské armády z konce 18. století.

„V plné polní představíme rovněž příslušník Butlerova dragounského pluku. Jednotky, jejíž členové měli lví podíl na mordu Albrechta z Valdštejna a jeho posledních spojenců,“ popsal kastelán.

Hrad prochází rozsáhlou rekonstrukcí

Do konce března lze hrad navštívit vždy o víkendu od 10 do 15 hodin v takzvaném zimním režimu, kdy je vstup zdarma. Hradní interiéry jsou zatím uzavřeny. Volně přístupné je rozlehlé hradní nádvoří s expozicí starověké a středověké mechanické artilerie, torzo románského paláce a barokní pevnostní val. Od dubna bude hrad otevřený denně mimo pondělí vždy od 10 do 17 hodin.

Hrad Cheb patří k nejvýznamnějším památkám v Karlovarském kraji. V uplynulých letech prošel nákladnou obnovou. V rámci záchranného projektu došlo postupně k opravám vnější cihelné plenty hradeb a rovněž ke kompletnímu zastřešení prostoru jihozápadních i jihovýchodních kasemat a bastionu.