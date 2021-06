Řidiče omezí opravy silnic, uzavírka zkomplikuje i cestu do Německa

„Rozumíme tomu, že lidé v letních měsících více jezdí během cest na dovolenou, na prázdninové výlety a podobně. Proto pro ně uzavírky spojené s opravami silnic určitě nejsou dvakrát příjemné,“ shrnul první náměstek hejtmana Jan Bureš pocity motoristů v okamžiku, kdy se dozvědí o chystaných omezeních.



Na druhou stranu je ale podle něj nutné chápat i stavebníky. „Ti se snaží většinu prací naplánovat právě na období, kdy je počasí nejpříznivější. Prosíme řidiče o trpělivost a shovívavost a věříme, že se všechny opravy povede provést v termínu,“ doplnil Bureš.

Pod správu kraje patří sinice druhých a třetích tříd. Vedle omezení na „klasických“ silnicích se budou muset motoristé připravit i na uzavřený hraniční přechod. „V červnu a v červenci 2021 se uzavře hraniční přechod Svatý Kříž – Waldsassen,“ potvrdila Jana Pavlíková, mluvčí krajského úřadu.

Důvod této uzavírky je ovšem nutné hledat na německé straně hranice, kde se staví obchvat Waldsassenu. „Provoz bude po dobu uzavírky odkloněný na přechod v Pomezí,“ doplnila mluvčí.

Cestu do Prahy prodlouží oprava čtyř mostů

Napilno bude mít i krajské pracoviště Ředitelství silnic a dálnic. To spravuje silnice prvních tříd a dálnice. Nejostřeji sledovanou je D6 Karlovy Vary – Praha. I tam budou letos práce pokračovat, i když ne budováním čtyř dálničních pruhů. U Andělské Hory a mezi Chlumečkem a Pomezím totiž stát chystá opravu hned čtyř mostů.

Na plnohodnotnou dálnici mezi Karlovými Vary a Prahou si budou muset motoristé ještě pár let počkat. Úseky v Karlovarském kraji přitom přijdou na řadu mezi posledními. Týká se to i sjezdu od golfu do krajského města.



„Bude záležet na připravenosti stavby, nicméně počítáme s termínem dokončení v roce 2026,“ řekl k budoucí dálnici Lukáš Hnízdil, ředitel krajského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic.

To chystá i akci, která výrazně zlepší bezpečnost provozu na silnici I/21 u Dolního Žandova. Tam totiž stále chybí odbočovací pruhy z hlavního tahu do obce. Podle místních jsou oba sjezdy, zejména ve směru od Mariánských Lázní, kde motoristé odbočují vlevo, velice nebezpečné a nepřehledné. Právě levé odbočovací pruhy na obou křižovatkách jsou předmětem investice ŘSD.