Opravy zavřou další důležité chebské ulice, řidiče čekají objížďky

Radnice v této souvislosti chystá setkání s obyvateli. Při nich chce lidem vysvětlit, jaký bude mít uzavření komunikací dopad na život lidí v okolí, jak dlouho opravy potrvají a také představí objízdné trasy.



Dukelská je totiž jedna z nejdůležitějších komunikací ve městě. K autobusovému a vlakovému nádraží tudy jezdí všechny autobusy městské hromadné dopravy a také dálkové spoje.

„Práce na obou silnicích by měly začít brzy zjara. Už jsou vysoutěžené, takže víme, jaké firmy zde budou pracovat. Nyní jde o to, abychom obyvatele informovali o omezeních, která budou uzavírky provázet. Například jak to bude s vyvážením odpadu, s parkováním, kudy povedou objízdné trasy a podobně,“ uvedl chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Upřesnil, že schůzka k Dukelské se uskuteční 17. února od 17 hodin na městském úřadě, o den později se lidé v prostorách 1. ZŠ Skalka taktéž od 17 hodin mohou dozvědět podrobnosti o chystané rekonstrukci ulice Družstevní.

Radnice lidem vysvětlí, co je čeká

„V podobných akcích budeme pokračovat. Vždy několik týdnů před zahájením oprav se s občany sejdeme a seznámíme je s tím, co bude která akce pro život v okolí znamenat s ohledem na dopravu a služby. Letos předpokládáme, že začnou ještě opravy Zemědělské ulice v Hájích a plánujeme modernizovat také Havlíčkovu,“ upřesnil Plevný.

Podle jeho slov by město už koncem února mohlo zahájit opravu Družstevní, kde jsou plánované práce v ceně téměř pěti milionů korun. Začátkem března by pak mohla přijít na řadu frekventovaná Dukelská. Tady se počítá s částkou přes čtrnáct milionů korun.

„Doufám, že k podobným událostem jako v Pivovarské, kde se při opravách kanalizace ve velkých hloubkách sesula část podkladových vrstev, v případě Dukelské ulice nedojde. Samozřejmě to nelze předjímat. Nicméně už loni zde společnost Chevak opravila vodovodní řad, takže alespoň co se týče vody, bude vše v pořádku. Větším problémem bude asi skutečnost, že se budou muset hledat objížďky pro autobusové linky,“ dodal místostarosta Plevný.