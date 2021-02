Karlovy Vary odvolaly šéfy architektů a symfoniků, lidé sepsali petici

Reakce na úterní odvolání ředitele Karlovarského symfonického orchestru (KSO) Petra Polívky a ředitele Kanceláře architektury města (KAM) Petra Kroppa na sebe nenechaly dlouho čekat. Jedním z prvních, kdo se rozhodl k radikálnímu kroku, byl šéfdirigent KSO Jan Kučera.



„Vzhledem k dnešnímu (úternímu) bezprecedentnímu odvolání ředitele Karlovarského symfonického orchestru Petra Polívky s okamžitou platností rezignuji na post šéfdirigenta orchestru,“ napsal Kučera na sociálních sítích.

Podpory z řad odborníků se dočkal i odvolaný šéf městských architektů Petr Kropp. Na jeho stranu se postavili Eva M. Jiřičná, Ivan Štros, Boris Redčenkov, Tomáš Ctibor a Vojtěch Franta.



„Jménem odborné rady Kanceláře architektury města Karlovy Vary bychom rádi vyjádřili nesouhlas s odvoláním ředitele této příspěvkové organizace Petra Kroppa. Považujeme to za nekoncepční rozhodnutí, které naruší stabilitu a důvěru této odborné instituce. Prosíme o zvážení vašeho rozhodnutí,“ napsali výše jmenovaní vedení města.

To ovšem nic zvažovat nechce. Za rozhodnutím odvolat oba ředitele je podle náměstka primátorky Tomáše Trtka snaha najít nové impulzy pro budoucí chod obou organizací ve spolupráci s městem.



Oba odvolaní šéfové podle něj v minulosti čelili výtkám ohledně nesprávného nakládání s rozpočtem. Představitelé města ovšem popřeli, že by za rozhodnutím byla politika. „Kdyby to měla být politická vražda, nerozhodli bychom se k tomuto kroku po dvou a půl letech,“ zdůraznil náměstek Petr Bursík.

Na oba posty vypíše město výběrové řízení. Zájemci se do něj mohou hlásit do 30. dubna s tím, že noví ředitelé by se svých povinností ujali 1. června. „Výběrové řízení je samozřejmě otevřené i pro odvolané ředitele,“ zdůraznil náměstek Josef Kopfstein.

Za odvolané ředitele se postavil i hejtman

„Přesně po roce, kdy byli ze čtyř městských podniků odvoláni ředitelé bez udání jakéhokoliv důvodu, jsme svědky opakující se historie. Petr Polívka a Petr Kropp jsou oba zkušení odborníci ve svém oboru, což ostatně dokazují i výsledky jejich práce a úspěchy na těchto pozicích. Z těchto důvodů, my níže podepsaní, požadujeme setrvání ředitelů KSO a KAM na svých pozicích a do budoucna konec pochybných bezdůvodných změn ve vedení městských podniků,“ píšou iniciátoři petice.

Na stranu obou ředitelů se postavil i bývalý karlovarský primátor a současný hejtman Petr Kulhánek.

„Odvolávat vysoce respektované osobnosti, které se zasloužily o velmi pozitivní renomé svých organizací nejen v rámci regionu jak u odborné, tak i široké veřejnosti, bez udání důvodu a ve svízelné situaci pandemické krize, považuji za krajně nevhodné a nezodpovědné,“ zveřejnil na svém facebookovém profilu.

Chceme se posunout dál, říká primátorka

Podle vyjádření primátorky Andrey Pfeffer Ferklové je cílem výběrových řízení najít nejvhodnější kandidáty a porovnat navržené vize dalšího rozvoje organizací.

„Věříme, že se nám podaří najít nové nápady pro posunutí našich organizací zase o kousek dál. Chceme si na výběr vyhradit dostatek času a oslovit odborníky v dané oblasti. Vím, že kolem výběrových řízení vždy vznikají silné emoce. Stejné to bylo loni, kdy jsme uskutečnili výběrová řízení na čtyři další organizace města. Přesto se nám podařilo získat velmi kvalitní osobnosti, mezi nimi i jednoho původního ředitele, které přinesly lepší organizaci práce i lepší výsledky. Například výrazně lepší výsledky po změnách v Lázeňských lesích nebo Městském zařízení sociálních služeb mluví samy za sebe,“ uvedla primátorka.

Podle dosavadního ředitele Karlovarského symfonického orchestru Petra Polívky přišla informace o jeho odvolání tak pozdě, že zatím neměl čas přemýšlet nad budoucností.

„Stojím v pozici celkem pevně. Tahle pozice ale zjevně nevyhovuje paní primátorce, takže nový konkurz ani vyhrát nemohu,“ reagoval na možnost zúčastnit se chystaného výběrového řízení. „Mohu se pokusit, ale karty jsou rozdané jinak,“ dodal Petr Polívka.