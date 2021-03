Očkování nabírá rychlost, velká centra otevřeli i v Sokolově a Chebu

Své udělalo také otevření prvního velkokapacitního centra v kraji, a to v multifunkční sportovní hale KV Arena v Karlových Varech. Za prvních deset dní provozu se tam stihlo vyočkovat 5458 dávek vakcín, v některých dnech tu naočkovali zdravotníci i přes osm stovek lidí.

Nyní se ke KV Areně přidávají další dvě velkokapacitní očkovací centra, a to v Sokolově a v Chebu. O víkendu finalizovaly veškeré práce, dnes zde naočkují první zájemce.



V Sokolově se velkokapacitní očkovací centrum otevřelo v kostele sv. Antonína Paduánského, zároveň s tím bylo definitivně zrušeno očkovací místo v sokolovské nemocnici. Za dnešek tam dostalo dávku 250 lidí.

„V souvislosti se zvyšujícím se zájmem o očkování a také s rozšířením prioritních skupin občanů bylo nutné očkování přesunout do větších a lépe přístupnějších prostor. Bývalý klášter je pro tyto účely ideální,“ uvedl ředitel sokolovské nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

Prostor kostela je bezbariérový, parkování u něj je zdarma. Interiér nového centra nabízí aktuálně čtyři očkovací stanoviště s tím, že se tu v průběhu března proočkuje až 400 zájemců denně.



Další navýšení počtu očkovaných zájemců pak bude záviset na dodávce očkovacích vakcín. Očkovací centrum bude zatím otevřeno od pondělí do pátku vždy od 14 do 18 hodin.

Ode dneška přivítá zájemce o očkování také velkokapacitní očkovací centrum v Kulturním centru Svoboda v Chebu. Podobně jako v Sokolově se tu bude zatím očkovat od pondělí do pátku vždy od 14 do 18 hodin a vyočkovat tu plánují v průměru 400 dávek vakcín denně.

„Plníme tak svůj plán otevřít velkokapacitní očkovací centra v každém původně okresním městě a jsem rád, že teď bude očkování všem zájemcům ze Sokolovska a Chebska lépe dostupné,“ uvedl karlovarský hejtman Petr Kulhánek s tím, že už příští pondělí se kraj chystá otevřít další velká očkovací místa také v Chodově a v Aši.



„Vzhledem k tomu, že máme od státu na duben avizované vyšší počty dodávek vakcín, určitě se bude ve všech těchto centrech očkovat naplno,“ dodal hejtman.

Lidé mají kontrolovat své esemesky

Ti kdo se už zaregistrovali v centrálním rezervačním systému státu na očkování do nemocnic v Sokolově a v Chebu, tedy senioři 80 plus, 70 plus, zdravotníci nebo pedagogové, dostanou SMS zprávu s vyrozuměním o přesunu času a místa očkování z nemocnic do obou nově otevřených očkovacích center.



Zároveň je budou kontaktovat operátorky asistenční linky 800 600 444, které je na změnu upozorní. I v Chebu se totiž dnes očkovací místo v tamní nemocnici uzavřelo.

Aby se obyvatelé regionu dočkali kolektivní imunity proti onemocnění covid-19, mělo by se ideálně nechat naočkovat až sedmdesát procent lidí starších šestnácti let. Upozornil na to Josef März, primář karlovarské nemocnice a jeden z koordinátorů plošného očkování v kraji. Jak rychle se tak stane, teď podle lékaře záleží nejen na rozhodnutí lidí nechat se očkovat, ale i na dostupnosti vakcín.

„V tuto chvíli je zájem ze strany sedmdesátníků a osmdesátníků, kteří jsou očkováni přednostně, opravdu velký. V řádu hodin tak pro ně budou otevřeny termíny na očkování v obou nově otevřených centrech, nicméně sem budou přesměrováni primárně pacienti z dosavadních očkovacích míst v nemocnici Sokolov a nemocnici Cheb,“ vysvětlil Josef März.

Kraj se zároveň začal řídit doporučením České vakcinologické společnosti, která doporučuje naočkovat první dávkou co nejvíce zájemců.



„Snažíme se už zásoby vakcín nedržet a hlavně očkovat. Pokud by přece jen vakcíny podle plánovaného harmonogramu nedorazily, posuneme u konkrétních pacientů druhou dávku vakcíny tak, jak doporučují odborníci,“ potvrdil změnu v krajské očkovací strategii Josef März.



U praktiků se očkuje po stovkách

Před týdnem dostali praktici z mimořádné dodávky vakcín AstraZeneca ze sousedního Saska celkem 10 tisíc dávek a očkovat začali prakticky ihned. Třeba kraslická lékařka Dana Fučíkovská už zvládla naočkovat za necelý týden 105 svých pacientů, dalších 200 na svou vakcínu čeká.

„O očkování je opravdu zájem, u pacientů sedmdesát plus dokonce více než devadesátiprocentní,“ potvrdila lékařka.

Aktuálně má zájem očkovat své pacienty téměř stovka obvodních lékařů, tedy více než dvě třetiny ordinací v kraji. Lékaři zároveň své pacienty vyzývají, aby se jim v případě zájmu ozvali. Registraci k očkování totiž lékaři provádějí sami a teprve na základě této registrace jim budou do ordinací další dávky vakcín přicházet.